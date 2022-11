Mauricio Macri: 'Que no lo bajen ni que lo pongan'

Que sí, que no

En declaraciones este lunes (14/11) a la señal de noticias TN, Mauricio Macri volvió a ser consultado sobre su candidatura presidencial. Como en otras oportunidades el líder del PRO volvió a esquivar la interrogante, pero se quejó: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.