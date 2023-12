Martín Llaryora y Schiaretti extienden examen del DNU

CÓRDOBA. El gobernador de Córdoba Martín Llaryora, con el asesoramiento directo del ex gobernador y ex candidato a presidente Juan Schiaretti, estiró algunos días más el examen local del mega DNU presentado en los últimos días por Javier Milei. Tanto el mandatario actual como el ex gobernador desplegaron una comisión encargada de atender al detalle, punto por punto, a las más de 300 normas que el nuevo Gobierno nacional pretendió empujar por decreto y que ahora tendrán su prueba de fuego en el Congreso.