Marcelo Corazza muy complicado: "Me pagaba por cada foto íntima"

Por otro lado, la víctima comentó que el intercambio de material por dinero se dio hasta marzo cuando Corazza fue detenido: "Yo me acostumbré a esa plata, no me parecía grave. A veces le pedía para algo que me tenía que comprar y él me lo pasaba y no reclamaba fotos", indicó. El juez está determinando qué sucederá con el exproductor de Telefe y se sabrá en las próximas horas.

