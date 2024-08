Macri, Milei y los problemas del "sí, pero no"

"La ausencia de hoy de Bullrich y también de Horacio Rodríguez Larreta pone un poco en cuestión el liderazgo de Mauricio Macri, que no ha logrado contener a su gente. La pregunta es hasta dónde puede contener. Eso empezó a estallar", dijo la directora de la consultora Trespuntozero en diálogo con el canal LN+.

El "sí, pero no" de Macri

Vilker, por otro lado, planteó la dificultad de que Macri quiera mantener para el PRO una identidad distinta a de La Libertad Avanza cuando la base de electores es la misma. "Los electores de Milei y los de Patricia tiene una postura común. Entonces, lo que se ve es que la gran dificultad que va a tener Macri para hacer el "sí, pero no". Es un camino muy difícil cómo desmarcarse ese camino del medio, es como hablarle a un electorado que ya está, que ya responde de un modo asimilado", explicó.

La analista agregó que esa base electoral "asimilada" tanto en las encuestas cuantitativas como "en términos discursivos". "O sea, plantea las mismas palabras, plantea las mismas reacciones. Hay una asimilación. Uno podría decir, Milei le capturó el voto a Macri. Tan es así que Bullrich dice que el discurso que da Milei en La Rural si lo daba Macri no les hubiera parecido distinto", dijo.

"Entonces ahí hay una gran dificultad, también es un desafío muy importante, hay que ser muy inteligente para poder lograrlo, cómo establecer ese "sí, pero no". Milei dijo en La Rural con mucha contundencia, y yo creo que de alguna manera estaba hablándole a Mauricio Macri, que no hay lugar para una tercera vía. Esto es blanco o negro, no hay tercera vía", dijo.

En esa línea agregó: "Cuando vos ves el comportamiento social, es difícil encontrar terceros caminos. Hay todavía cositas, pero es difícil. En general lo que hoy está dominando es esa lectura de Milei, del tablero de dos vías. Entonces el "sí, pero no", bueno y además porque los espacios de centro vienen teniendo grandes dificultades".

Embed - Macri y Milei se reunieron 4 horas en la Quinta de Olivos; el análisis de Shila Vilker

Consultada sobre un la pretensión de Milei de convertir al PRO en un "socio minoritario" de un espacio común, Vilker respondió: "El universo amarillo, sobre todo Macri, no va a resignarse a ser un socio minoritario. Hasta ahora, una cantidad importante de los aciertos legislativos que tuvo Milei, ¿quién se los dio? Macri, el PRO. El PRO, los 90 y pico diputados del PRO. Entonces ahí, yo creo que la pregunta es cuánto vale esto, también te explica este intento de desmarcarse".

La analista también se refirió a la posibilidad de un enfrentamiento entre el PRO y LLA en las urnas. Tal como informó Urgente24, la primera encuesta sobre un mano a mano entre ambas fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires arroja una amplia ventaja del espacio libertario. Vilker convalida este escenario.

image.png

"Probablemente no esté hoy el PRO en condiciones de disputar con éxito una elección contra LLA, pero sí con una capacidad de daño importante y creo que eso es lo que están intentando poner en valor", sostuvo.

Vilker, por último, mencionó un activo diferenciador de Macri respecto a Milei y es la idea del republicanismo, que, remarcó la analista, "no está en el léxico de Milei".

"Hay una serie de ideas, en algunos casos vinculadas a la idea de republicanismo, que es una sensibilidad que parte de la sociedad tiene, que Macri todavía no ha puesto a correr. O sea, hay ahí ideas y sensibilidades que puede activar. Todavía no las activaron, porque creo que hasta ahora ha estado tensado el espacio político, primero en las tensiones internas entre Macri-Bullrich y Macri-Larreta, y por otro lado, por este hasta dónde vamos, hasta dónde no vamos", concluyó.

