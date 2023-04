Lucas Benvenuto, contundente con Jey Mammon: "Yo no miento"

Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata bandas de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar [...] No me basta una condena si un 31 brindan con su familia, si caminan por la calle y yo pago años de terapia, de internaciones. Entonces cuando ellos quedan libres a mí me da una crisis nerviosa, por eso después de estos mensajes que yo mando, tuve dos intentos de suicidio Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata bandas de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar [...] No me basta una condena si un 31 brindan con su familia, si caminan por la calle y yo pago años de terapia, de internaciones. Entonces cuando ellos quedan libres a mí me da una crisis nerviosa, por eso después de estos mensajes que yo mando, tuve dos intentos de suicidio

lucas-jey-mammon.webp

Durante su directo, el joven mencionó que tras el mensaje que se reveló en el programa de Basta Baby, el tuvo un intento de suicidio, que no fue el único episodio, y que Jey no fue el único al que le envió mensajes.

Después de esa noche, que mando estos mensajes a estos hijos de puta, ahí tuve el otro intento de suicidio. No voy a dar detalles de cómo fue, no quiero hablar de eso para no incentivar a nadie en esto, no lo logré, por suerte, no lo logré, fue menos agresivo que el primer intento Después de esa noche, que mando estos mensajes a estos hijos de puta, ahí tuve el otro intento de suicidio. No voy a dar detalles de cómo fue, no quiero hablar de eso para no incentivar a nadie en esto, no lo logré, por suerte, no lo logré, fue menos agresivo que el primer intento

Lucas Benvenuto: "A mí me tenían como un perro"

Habló sobre cómo fueron sus abusos en el pasado, ante las dudas en la opinión pública de su relato, detallando las condiciones vividas durante la infancia:

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Urgente24 (@urgente24)

A mí me tenían como un perro cuando yo tenía 5 años. Mi padrastro me tenía encerrado en una habitación aparte con candado, y me daban de comer por una ventanilla[...] Cuando escucho estas cosas de 'Él podría haberse dado cuenta' No no no no no, no tenés idea de lo que es la mente de una persona que sufrió tantos abusos A mí me tenían como un perro cuando yo tenía 5 años. Mi padrastro me tenía encerrado en una habitación aparte con candado, y me daban de comer por una ventanilla[...] Cuando escucho estas cosas de 'Él podría haberse dado cuenta' No no no no no, no tenés idea de lo que es la mente de una persona que sufrió tantos abusos

Finalmente, destacó que la época vivida tras el episodio que involucraría a Jey Mammon fue la más oscura de su vida, y que por eso sostiene que debería estar concentrado en su tratamiento:

Por eso digo que necesito más ayuda, para mí fue mucho más grave que lo que pasó a los 16 [...] Ni siquiera puedo nombrarlos, los nombro y los veo, ya está Por eso digo que necesito más ayuda, para mí fue mucho más grave que lo que pasó a los 16 [...] Ni siquiera puedo nombrarlos, los nombro y los veo, ya está

Otras lecturas de Urgente24:

Expectativa por Massa: Ganancias, Alquileres y BCRA calientan previa

Omar De Marchi es un zarpazo de Milei en el G5

Boca: DT suspendido por abuso pero las jugadoras pueden irse

Cepo al dólar turista: Alerta por nuevas restricciones

CEO de JP Morgan: No ve llegar la calma al sector bancario