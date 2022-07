Por su parte, el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, remarcó que "está funcionando un mecanismo por el cual se quiere proscribir a Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene".

"Yo no sé si está escrita [la sentencia contra la vicepresidenta], pero que la van a condenar, la van a condenar. Eso no me cabe la menor duda. Antes de las elecciones y después eso irá a Casación. Intervendrá como siempre Borinsky y el otro casador. Los visitantes estos asiduos. Y después irá a la Corte y como siempre va a poner un no me interesa, un 280, y la Justicia Electoral la va a proscribir", argumentó el ex juez del máximo tribunal.

Según Zaffaroni, "la Justicia garantiza la persecución de algunos y la impunidad de otros", además de considerar que el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y el juicio que investiga a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa Vialidad, es "lawfare en dos velocidades".

"Esto es lawfare que está caminando y tiene dos velocidades. Una es la persecución de quien quiere y otra es el encubrimiento de los propios. Uno de los pocos que no se dio cuenta fue Pepín porque se fue a Montevideo. No tenía necesidad, se hubiera quedado aquí y no le hubiera pasado nada como a todos los involucrados en su causa que están todos sueltos, caminando", apuntó en diálogo con Futurock.

Peñafort: "Buscan proscribir a Cristina"

Por su parte, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, advirtió que "la persecución orquestada por el poder político y en conjunto con el poder judicial es para intentar proscribir a los líderes populares".

"La Corte trató a Cristina como si fuera culpable y prácticamente le ordenó al fiscal y al tribunal que condenen a Cristina. Quieren empujar a esta suerte de condena que, como dice Cristina, yo creo que también está escrita. Y buscan proscribirla de ser candidata porque quieren inhabilitarla de ocupar cargos público s", subrayó.

Durante una entrevista con El Destape, la abogada consideró que "Cristina se siente acosada por el Poder Judicial", que está " jugando al juego del escritorio con una dirigente popular en la que la gente tiene depositadas sus expectativas".

En un mismo sentido se expresó el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, quien aseguró que "a algunos les gustaría ver a Cristina presa" y destacó: "No tengo la menor duda que hay una política general y regional que busca proscribir a dirigentes políticos populares".

"Ha ocurrido en otras etapas y con otros mecanismos. Desde prohibir nombrar a [Juan Domingo] Perón, a prohibir otras libertades hasta las formas más profundas de persecución. Ya lo vivimos en Argentina durante la última dictadura militar", advirtió Recalde en declaraciones a El Destape.

Además, cuestionó el "nivel de arbitrariedad" de la Justicia y afirmó que desde el Poder Judicial "persiguen a un color político y dan impunidad a otro".

"La voz del pueblo tronará en las calles"

En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tahilade opinó que "la Justicia hace política y bloquea políticas públicas", además de afirmar que no tiene "confianza" en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

"El problema es cómo definimos quiénes tienen que ser jueces en nuestra democracia. Este Poder Judicial no funciona", enfatizó.

También se sumó a las críticas el diputado nacional y sindicalista Hugo Yasky, quien a través de las redes sociales disparó: "Ya no se aguanta más el maridaje obsceno del Poder Judicial con los poderosos de este país".

"Si la Corte Suprema ya tiene firmada la sentencia de Cristina Kirchner la voz del pueblo tronará en las calles", pronosticó.

https://twitter.com/HugoYasky/status/1549395576101429250 Ya no se aguanta más el maridaje obsceno del poder judicial con los poderosos de este país.



Si la Corte Suprema ya tiene firmada la sentencia de @CFKArgentina la voz del pueblo tronará en las calles. — Hugo Yasky (@HugoYasky) July 19, 2022

------

Más contenido en Urgente24:

Explotó otra vez el dólar y las expectativas llegan a $500 y $600 en 2023

Delincuentes: "Te vamos a quemar tu casa y tus ambulancias"

WhatsApp y una nueva función que enloquecerá a los usuarios

Facundo Manes y Schiaretti: ¿Humo o ruido real?