Primero, dejó en claro que el Gobierno emitió un comunicado expresando que esa no era la opinión oficial. "Entiendo que Tolosa Paz habrá querido decir que hay situaciones de mucha tensión social y que muchos se aprovechan de ese malestar para hacer política", explicó.

Me parece que hablar de un golpe blando excede todo eso. Para denunciar un golpe blando en medio de una campaña electoral necesitás pruebas y yo, por lo menos, no las tengo Me parece que hablar de un golpe blando excede todo eso. Para denunciar un golpe blando en medio de una campaña electoral necesitás pruebas y yo, por lo menos, no las tengo

A su vez, subrayó que "sí creo en que hay sectores de la derecha argentina que, con tal de sacar un mínimo rédito electoral, son capaces de decir cualquier cosa". En su réplica, disparó contra el candidato liberal, José Luis Espert, quien llamó a desacatar el control de precios impuesto por el gobierno:

"Vos podés decir que la medida de congelamiento de precios es mala o insuficiente pero llamar a no respetarla es como estar a favor de que aumenten los precios así sacó rédito electoral. Me parece que eso no está dentro de las reglas de la democracia y del sentido común", concluyó.

Leandro Santoro, en modo Berni

No es la primera vez que el politólogo cuestiona los dichos de un dirigente que integra su mismo espacio político. Semanas atrás, el candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires repudió las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien mantuvo un acalorado cruce en redes con el humorista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik.

En diálogo con el programa Vilouta 910 en Radio La Red, Leandro Santoro imitó los pasos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni -quien, en reiteradas ocasiones, criticó fuertemente el accionar del gobierno en base a la inseguridad y la condena a los delincuentes en la Justicia- y rechazó los dichos de Aníbal:

"Lo llamé a Aníbal Fernández por este tema y no pude hablar con él. Si me tengo que ajustar por lo que vi, la personalización en la política es horrible. La verdad no se que quiso decir Aníbal. Es inaceptable. Cuando la discusión va a lo personal no ayuda a la política", aseguró en su momento.