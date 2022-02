"Larreta se cortó solo": PBA quiere clases con barbijos

El regreso a clases de forma virtual lo inaugurará la provincia de San Juan. Clases en pandemia en San Juan, con distanciamiento y barbijos. El jueves (10/2) el Gobierno nacional definirá el protocolo covid para este año.

Además, Sileoni marcó la pauta que sigue la Provincia en relación a la vacunación, aunque no aclaró si exigirá pase sanitario en las escuelas: “Para nosotros la vacunación no es un hecho individual, es colectivo”, dijo en declaraciones a AM 530.