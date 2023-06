Live Blog Post

Messi quiere ir a ver el Mundial 2026 pero sin participar

En la entrevista con Titan Sports, Messi dijo que no cree participar en la próxima Copa del Mundo. “No he cambiado de opinión sobre eso. Jugué mi último Mundial y no sé qué pasará en el futuro. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”