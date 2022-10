Kelly Olmos busca la bendición de Cristina recuerda sus 'años K'

"Durante la etapa de Macri se perdió 20% del poder adquisitivo de los salarios", agregó en declaraciones a la radio Metro.

Paritarias libres y aviso a la CGT

Si bien Olmos dijo que aún no se contactó con la CGT, en diálogo con la radio Urbana Play sí mencionó que tiene “una relación muy fraterna, de muchos años de militancia” con los dirigentes.

“Desde ayer no he hablado con (Héctor) Daer o (Carlos) Acuña. En otras oportunidades he tenido un diálogo fluido”, explicó.

En ese contexto, y como un mensaje a la central obrera, resaltó que “en esta gestión se respetaron las paritarias libres” y que “el Gobierno reabrió ese debate periódicamente y adelantó porcentajes, frente a la inflación, para nosotros es un instrumento que se debe adaptar a la realidad”.

Pobreza y salario

Acerca de los salarios de los trabajadores, Olmos admitió que "el gran tema es el del sector asalariado que está bajo la línea de pobreza y eso se atiende con el Salario Mínimo, Vital y Movil".

"El esfuerzo del gobierno es mantener la institución de la paritaria para no perder el poder adquisitivo de los salarios pero hay un sector muy grande de informalidad", agregó.

"Los sectores concentrados de la economía se benefician con la inflación. En cambio los asalariados tienen un impacto directo en ese proceso. Más si el salario es informal", indicó la flamante ministra.

“Militante de la unidad”

En cuanto a la relación con la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre quien todo indica que no fue consultada sobre la elección de Olmos para la cartera de Trabajo, la nueva integrante del Gabinete nacional recordó: "Yo trabajé con Cristina. Fui un año secretaria de Asuntos Municipales en la gestión de Néstor Kirchner y cuatro años con ella. La conozco y la reconozco como una figura de nuestro movimiento".

Y se preocupó por mostrarse como una ministra de todo el espacio oficialista: "Soy una militante de la unidad del Frente de Todos".

Pero admitió en declaraciones a la radio AM 750 que no tuvo más contacto con CFK: “Compañeros y compañeras encuadrados en La Cámpora o sectores ligados a Cristina me han felicitado, me han llamado, muchas y muchos. Cristina no, después de que fui funcionaria de ella no he tenido una relación directa”.

