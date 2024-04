Karina Milei, ANSeS, La Cámpora y la fruta prohibida

Karina Milei

Aquel diálogo recobra actualidad. Porque ha crecido con mucha fuerza la información de que el presidente Javier Milei buscará armar su propio instrumento electoral para 2025.

En esa tarea está su hermana, Karina, 'el Jefe'.

La idea que ya trascendió, confirmada por uno de los propios protagonistas, es construir La Libertad Avanza en todo el país.

Y, de esta manera, dejar de depender de acuerdos con otros sellos electorales para participar de las elecciones 2025, a cambio de cargos o lugares en las listas.

Milei y quienes han sido sus armadores se han curado en salud. Ahora, con los instrumentos que da el Estado Nacional, difícil sería no embarcarse en esa tarea.

Es donde recobran importancia las designaciones en las delegaciones de ANSeS y PAMI de todo el país.

Cambia ANSES: Cómo se deben hacer los trámites a partir de ahora Delegaciones de ANSeS, la Gran Tentación.

UDAI

Mientras la situación en ambos organismos se encuentra en pie de guerra contra los gremios por los despidos, ha comenzado a decantar una disputa interna en el oficialismo para los nombramientos de quienes serán los jefes de las 450 UDAI (Unidad de Atención Integral).

Las Unidades De Atención Integral (UDAI) son las dependencias que dispone ANSeS para la atención del público en general.

En ellas se pueden realizar todos los trámites relacionados con la Seguridad Social y recibir asesoramiento adecuado sobre las prestaciones y servicios que brinda esta Administración.

Operativamente, ANSeS está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Su idea fue siempre concederle el manejo del organismo a 'técnicos' y no políticos.

El primero fue Osvaldo Giordano, cordobés muy reconocido, quien fue expulsado cuando su esposa, Alejandra Torres, votó en contra de ciertos artículos en la Ley Ómnibus.

Más tarde, asumió Mariano De Los Heros, con el perfil que prefiere Petovello. Pero la clave está en las oficinas territoriales. La mayoría de ellas aún no tienen a su jefe nombrado. Como en toda regla, hay excepciones. En Tres de Febrero, Diego Valenzuela se adelantó y puso un jefe.

cavalieri-yasin-pettovello.jpg Sandra Pettovello entre Armando Cavalieri y Omar Yasin: Una fotografía que levantó polvareda.

'Lule' Menem

Mano derecha de Karina Milei en el armado del partido nacional es Eduardo Menem, 'Lule', sobrino del ex senador nacional homónimo, y con amplia trayectoria legislativa ya que ingresó en la función en 1984.

'Lule' es quien está detrás de darle contenido político a esos nombramientos en las delegaciones de ANSES y PAMI.

El objetivo es utilizarlas como lanzaderas de poder territorial ante la falta de intendentes y gobernadores propios.

De alguna manera, los Milei buscan emular la experiencia de La Cámpora, cuando logró desde esos organismos proyectar candidatos y quedarse con municipios o bancas legislativas.

¿La No Casta imita a La Casta?

“Bien utilizados son un instrumento para hacer política. Pero el organismo matriz te tiene que acompañar con buenas noticias y no con malas. Cuidado que lo intentó el macrismo y puso a militantes en las oficinas y ganó las elecciones 2017. Pero, luego, la economía no acompañó y perdieron en 2019”, explica un ex jefe de una UDAI en el conurbano bonaerense en los tiempos en que Diego Bossio era el jefe nominal pero el control era de La Cámpora.

La Cámpora

El furor de esta estrategia lo disfrutó el kirchnerismo en 2015, cuando logró instalar candidatos que luego ganaron sus distritos. Algunos ejemplos:

Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas),

Walter Feta (Moreno), y

Mayra Mendoza (Quilmes).

También promovieron a Fernanda Raverta, en Mar del Plata; José Pérez en José C. Paz; y Juan De Bandi, en Tres de Febrero.

Un dato: durante el gobierno de Alberto Fernández, ANSeS siguió como una isla de Maximo Kirchner y los suyos, pero ni en 2021 ni en 2023 tuvieron la suerte de 2015.

La gestión de las delegaciones de PAMI también es un instrumento clave para hacer política territorial. Les permite estar en contacto con muchos vecinos -jubilados, pensionados y familiares de ellos- por fuera de las estructuras municipales. En lo posible, pueden resolver demandas.

Atención: no es lo mismo estar en el sillón en días de bonanzas que en horas de motosierra, que para que no se vuelva un boomerang estar al frente de esas dependencias.

Párrafo aparte para el tema PAMI y sus lazos aún no destruidos con La Cámpora.

la campora.jpeg Tuvieron el Estado pero perdieron en 2021 y 2023: La Cámpora.

El presidente Javier Milei designó allí a Esteban Leguizamo, quien fue director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VI del PAMI hasta la mitad de 2022, cuando el juez federal Julián Ercolini lo llamó a indagatoria tras la denuncia de Graciela Ocaña.

Aquella causa la motorizó el fiscal Guillermo Marijuán luego de una presentación por subsidios de $900.000 (de entonce) otorgados durante la pandemia a Centros de Jubilados que, según Ocaña, funcionaban como unidades básicas de La Cámpora.

Finalmente, a Leguizamo le dictaron falta de mérito.

Esa metodología investiga la justicia federal por una similar operatoria en el distrito de Hurlingham donde la influencia de Martín Rodriguez, ex N°2 del PAMI, fue clave para que termine ganando Damián Scelsi.

Prueba de fuego

La necesidad que tiene el Ggobierno de armar su propia estructura es lógica a partir de los ejemplos que se vieron cuando Milei decidió ser candidato en 2021 en CABA, y luego a Presidente en 2023.

En la provincia de Buenos Aires, para armar su frente político tuvo que hacer acuerdos con partidos que pidieron, a cambio, lugares en las listas seccionales.

Hoy, la mayoría de quienes accedieron a una banca por esa vía acordaron la gobernabilidad con el gobernador Axel Kicillof, quien debe sobrevivir al recorte del 25% de los ingresos.

Karina Milei deposita su confianza bonaerense en Sebastián Pareja, quien tuvo que pedir licencia como senador provincial cuando perdió la elección interna en el bloque.

Pregunta: ¿pueden Karina y Pareja convertir los aliados coyunturales en militantes permanentes?

Es la inexorable 'realpolitk' por la que debe atravesar el oficialismo nacional si se quiere robustecer más allá de 2025.

La pelea permanente contra “la Casta” puede encontrar un límite en cualquier momento si las esperanza de cambio no se satisfacen. Una prueba de fuego será la llegada de las nuevas facturas de gas y luz.

la libertad avanza.jpg La Libertad Avanza legislativa 2024: Agua, aceite y otros líquidos....

Cambio vs. Cambio

Resulta apropiado reproducir parte de un texto de los politólogos Federico Zapata y Pablo Touzón:

“En primer lugar, si ese veto-bronca contra la Casta se debilita porque los beneficios concretos de la gestión libertaria tardan en llegar (es decir, si no hay una baja sostenida de inflación para mitad de 2024, su único mandato económico fijado en piedra), no habrá convicción libertaria que pueda contrarrestar una amortización cualitativa del capital político de Milei. No sólo de vendettas vive el hombre.

En segundo lugar, y como bien expresó en una entrevista reciente Facundo Manes, la sociedad no vuelve para atrás. ¿Qué quiere decir exactamente “no vuelve hacia atrás”? Quiere decir, que, si este cambio fracasa, en todo caso, la sociedad buscará otro cambio, y no una reestructuración del orden anterior."

"No volverán. Ni el orden del Frente de Todos bis, que agotó dentro de su trampa de la unidad todos los intentos de restauración posibles, ni el de Juntos, al cual la sociedad le respondió, en una ironía cruel, apelando a que la gobierne hoy el peor equipo de los últimos 50 años."

El clivaje seguirá siendo, aún en caso de un fracaso de Milei, Cambio versus Cambio. Por lo tanto, si la restauración es imposible, las naves arden en la costa y no existe ya ninguna casita de los viejos adonde volver, la pregunta que cabe es si la sociedad opositora a Milei fabricará su propia herramienta, su propio outsider, su propio martillo. Desbordar a Milei, no “resistirlo” simplemente.

Aún la política intenta darle una respuesta a eso. La reciente encuesta publicada por la consultora Opinaia indagó en quién es hoy el principal opositor al gobierno. El 1er. lugar lo ocupa la respuesta “Por ahora nadie” (43%), en 2do. lugar CFK (25%), y Axel Kicillof (17%). Cabe destacar que Kicillof ha solicitado en reiteradas ocasiones que no lo incluyan en estas listas porque con gestionar PBA en crisis dice tener más que suficiente.

Pero ante la misma pregunta entre quienes han votado a Sergio Massa, el 1er. lugar lo ocupa Axel Kicillof (27%) y luego CFK (23%).

Entre aquellos que votaron a Javier Milei, el 44% no avizora por ahora a nadie y 28% la ubica a CFK como principal opositora, pese a que el 'caso Ariel Lijo' arroja muchas dudas sobre si es tan opositora. Similar especulación corre para Sergio Massa.

Datos que abonan el estado asambleario en el que se encuentra la política argentina para intentar abordar el 'fenómeno Milei', que no es otra cosa que el hastío de una sociedad que puso a Milei en ese lugar y no al revés.

