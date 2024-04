Juzgado de NYC rechaza reclamo de US$1.400 millones por 'Cupón PBI'

No se menciona al INdEC

especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, indicó a la agencia Noticias Argentinas que en el fallo “la juez Preska no habló en absoluto del INDEC, no habló sobre la mala fe de Argentina de cambiar la fórmula sobre cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013”.

Y siguió: “Las tres demandas del fallo de los cupón PBI siempre apuntaron a hablar sobre el INDEC, Preska le dedicó un solo párrafo a este tema, diciendo este juicio no se trata sobre el INDEC y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI sino que se trata de un tecnicismo”.

“La cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama “no action clause”, impide a los demandantes haber presentado esta demanda, motivo por el cual esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con el no action clause, es decir, entraron por la puerta equivocada”, explicó Maril.

Maril, no obstante, recuerda que hay otra demanda presentada en NYC por los mismos actores además del Bank of New York por unos US$6.000 millones. "Este segundo juicio seguramente ingresó por la puerta correcta", sostuvo en la red social X.

Cupón PBI

El 'Cupón PBI' es un bono que con el que se tentó a los tenedores de deuda en default a ingresar al canje de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la economía creciera anualmente un 3,22% en promedio, hasta 2035.

El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la metodología para calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013.

Actualmente, la Argentina enfrenta 2 procesos en paralelo por la deuda del cupón PBI. Además del juicio en Nueva York, como los títulos se emitieron también bajo legislación europea, hay otro proceso que se lleva adelante en Londres.

En ese caso, hubo una sentencia en contra en primera instancia en el Tribunal Superior de Londres, después de cuatro semanas de juicio. El juez Simon Picken le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y sentenció daños e indemnizaciones por €1.330 millones más intereses.

Como consecuencia, el Gobierno apeló la decisión para lo cual se exige la creación de un fideicomiso de US$337 millones de dólares como garantía. Esa movida fue ejecutada por la administración de Javier Milei la semana pasada a través de un decreto con la firma presidencial.

