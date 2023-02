Juntos por el Cambio, congelado hasta que Schiaretti diga

Mientras tanto, el oficialismo provincial trabaja varios casilleros más adelante. Y con una carta importante bajo la manga: la fecha electoral.

Si bien el Gobierno provincial admitió que no adelantará, como le hubiera gustado a Martín Llaryora, la fecha electoral, todavía no dio precisiones sobre el día en el que se llevarán a cabo las elecciones. Una materia en la que se recuesta la tensión en Juntos por el Cambio.

Conscientes de ello, en el peronismo se propusieron poner a prueba la resistencia de la coalición opositora. Y estirarán esa ventaja lo más posible.

Juez De Loredo 3P.jpg Luis Juez y Rodrigo De Loredo no definen en Juntos por el Cambio.

En la vereda de Juntos por el Cambio saben que, en tanto y en cuanto no se defina la fecha, será muy difícil que se defina el candidato. Ello porque solo con ese dato, ambos precandidatos sabrán cuánta pista tienen para crecer realmente.

El que más tiempo necesita es De Loredo. El radical, en materia de exposición, corre detrás de Luis Juez, aunque llega limpio en su legajo de gestiones, algo que el ex intendente de Córdoba no.

“Tenemos dos candidatos claramente instalados. Hay una discusión abierta. No nos disciplina el poder ni los actores nacionales. No hay definición de candidaturas hasta que el Gobierno provincial no dicte la fecha”, sentenció Rodrigo De Loredo en una entrevista con El Doce. En ese mismo orden, aseguró que la jugada oficialista de ocultar la fecha responde a un “miedo de perder”.

Así las cosas, Juntos por el Cambio se encuentra bajo un efecto de calma muy tensa, que está propiciada por sus dos precandidatos. Mientras tanto, en el oficialismo siguen estirando la distancia en materia de definiciones, algo que por sí mismo transmite más orden hacia afuera, aunque no asegura absolutamente nada.

