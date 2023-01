Juicio a la CSJN: JxC intentará frenarlo en comisión

Según trascendió, la idea de JxC es paralizar el proyecto K en la comisión para que no avance al recinto, aunque el oficialismo no tenga mayoría allí. El FdT tiene mayoría en comisión para iniciar la investigación contra los jueces, pero es muy estrecha y depende de que no haya deserciones.

En ese sentido, los opositores esperan que algunos de los diputados massistas, Ramiro Gutiérrez, Vanesa Massetani y Micaela Morán del FdT, pero que responden al Frente Renovador, voten negativamente. De todos modos desde el Frente de Todos aseguraron que los tres acompañarán el juicio político. Si bien Sergio Massa discutió el fallo de la CSJN a favor de CABA, calló ante el avance de la embestida K en el congreso.

Tal como contó Urgente24, el voto de Massetani sería clave dada la estrechez de la diferencia oficialista frente a los opositores en la Comisión de Juicio Político. Si uno solo de los diputados del FdT no acompañara o se ausentara habría un empate 15-15 entre la postura a favor y en contra al juicio político. De todas formas, según el reglamento de la Cámara, de haber un empate entre dictámenes en cantidad de firmas, se considera el de mayoría el firmado por el presidente de la Comisión, en este caso, Gaillard. Pero de ocurrir ese caso, el proceso quedaría en situación de debilidad política, sin una mayoría real que lo sustente.

El proceso del proyecto de juicio político tiene dos etapas: admisión y probatoria. En la primera se discute la aceptación o no del proyecto con argumentos que sustenten el pedido de juicio político; en la segunda se intenta reunir la mayor cantidad de elementos para probar la acusación, que incluye acusados, también testigos, especialistas, académicos.

Si el Frente de Todos obtiene la admisibilidad, lo más probable es que en el transcurso de los 60 días que durará el trabajo en la comisión de Juicio Político mantenga la mayoría y se imponga en el dictamen, habilitando el tema para que sea tratado en el recinto. Distinta sería la suerte allí donde se precisan 2 tercios para avanzar en el juicio. El FdT no tiene ese número ni forma de conseguirlo en un tema como este.

No quórum para las extraordinarias

Tal como informó Urgente24, la semana pasada Juntos por el Cambio (JxC), adelantó que no bajará al recinto, mientras el presidente Alberto Fernández sigue buscando sumar el respaldo de más gobernadores para darle volumen político al pedido de juicio contra los miembros de la Corte Suprema.

image.png El jefe de bloque de la Coalición Cívica (CC) y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López.

"No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes", señaló el opositor en declaraciones radiales el jefe de bloque de la Coalición Cívica (CC) y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López opositor en declaraciones radiales.

El legislador agregó que "en las últimas tres sesiones, el oficialismo no tuvo quórum y tampoco tiene los dos tercios necesarios para sesionar sin la oposición".

El diputado que responde al liderazgo de Elisa Carrió advirtió que el oficialismo propone pensando en las sesiones extraordinarias "mezclar temas económicos con un ataque directo a la Corte Suprema, y eso atenta contra la posibilidad de que exista un tribunal independiente".

Más contenido de Urgente24

Rubinstein le arruinó la tapa de Noticias a Dal Poggetto por dólar e inflación

Nuevo récord: Avatar 2 superó a Jurassic World en taquilla

Evergreen Marine otorga megabono de 50 salarios

Córdoba presenta al Tuco-Tuco, un roedor único en el mundo

Caos en Brasil, y ¿Argentina?: Impotentes, FdT y JxC juegan con fuego