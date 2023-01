Jubilada detenida cuando confundieron su holter por un arma

image.png La nota del médico de la jubilada que venía de una consulta con el cardiólogo (Foto: Crónica)

Según el relato de la jubilada, no solo la requisaron sino que uno de los policías le desconectó los cables de su aparato. Además, agregó que “no solo me hicieron pasar un papelón delante de la gente sino que ahora tengo que volver a ver al médico para que me vuelva a colocar el aparato. Podría haberme agarrado un infarto”.