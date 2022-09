Javier Milei sigue dándole fuerza a la Derecha Liberal

Todo un teatro lleno -el Broadway, de Avenida Corrientes- escuchando el video grabado por Domingo Cavallo o las disertaciones presenciales del resto (muy didáctica Mondino, muy preciso Sturzenegger), en días complicadísima para la economía argentina, crisis expresada en la tasa de inflación elevadísima, que no provoca la suficiente indignación en la Casta, y así le concede una ventaja competitiva a La Libertad Avanza.

La encuesta de Zuban Córdoba, difundida el domingo 11/09, ratificó que Milei superó una breve crisis de campaña y ha regresado con fuerza, igual que la inflación.

Muy bien Milei, en sus mejores noches, sin excesos verborrágicos, él priorizó la explicación antes que la descalificación del adversario.

https://twitter.com/TRightTimes/status/1569094472792788994 ENCUESTAS | Esperable: Excelentes números para Javier Milei y todo LLA pic.twitter.com/muXvJoiLC7 — The Right Times (@TRightTimes) September 11, 2022

Precisamente, Milei pidió: "Sres. políticos dejen de robarnos con el impuesto inflacionario". A favor de Milei, la ausencia de una acción decidida contra la inflación de parte de los políticos tradicionales.

El cristinismo -no el kirchnerismo- lo evitó porque fue muy inútil en la gestión de la Economía y hasta elaboró una absurda teoría por la que pretendía encontrar virtudes en una tasa de inflación elevada.

El macrismo por soberbia, que es una forma de ignorancia, que lo llevó a un fracaso mayúsculo, en especial en cuanto a inflación.

Alberto Fernández es Martín Guzmán. Tal para cual. Ahora Sergio Massa intenta una reacción tardía, complicadísima y muy difícil que obtenga resultados inmediatos porque él es prisionero del gradualismo cuando debería, sin duda, apelar a un programa de shock si es que la inflación fuese su prioridad. Cavallo habló de algunos requisitos a considerar antes de un shock de ajuste.

https://twitter.com/ElPelucaMilei/status/1569495525447331842 Milei cerró el Teatro Broadway al grito de “La Casta tiene miedo” pic.twitter.com/vKdMQDwBQQ — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) September 13, 2022

No deja de sorprender, de todos modos, el éxito en la convocatoria a escuchar a una sucesión de economistas liberales, con propuestas diferentes aún entre ellos, pero el liberalismo tolera el debate (dicen) acerca de los temas que tuvieron que desarrollar.

Apareció en escena la idea que Macri casi implementa de una moneda regional, explicada por uno de quienes estuvo cercano hasta que fue traicionado: Sturzenegger.

Y fue muy interesante la apelación de Domingo Cavallo a una doble circulación dólar / moneda local, que compitan entre sí.

“Si uno sigue manteniendo la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del dólar de manera permanente”, expresó Cavallo, para Milei el mejor ministro de Economía de la historia argentina, a quien la historia deberá reivindicar.

Hay diferentes alternativas, una fue la convertibilidad de 1991, otra puede ser una dolarización completa de la economía, y la tercera –es la que yo preferiría- buscar que convivan la moneda local con el dólar, pudiendo las dos monedas cumplir las mismas funciones y hacerlas competir entre ellas.

Un ex colaborador de Cavallo y muy consultado por Milei, Horacio Liendo, había afirmado horas antes por Radio Rivadavia que "hay que tener decisión de cambiar el régimen monetario porque no se puede seguir con parches. Así venimos desde hace 20 años"; y que es "imprescindible" que los argentinos "puedan recurrir a una moneda extranjera para cualquier operación, sin ninguna restricción".

Hay que declarar el curso legal de las monedas extranjeras, principalmente del dólar y terminar así con el control de cambios.

https://twitter.com/Ezequiel_konig/status/1569492914635698176 ¡Que hombre es Javier Milei! @JMilei Maravillosa conferencia de como eliminar la inflación para siempre. pic.twitter.com/3j40lQDGqO — Ezequiel (@Ezequiel_konig) September 13, 2022

Los lectores de Urgente24 conocen el enfoque editorial contrario a la inflación, el peor de los males. Inflación es distorsión de precios relativos, desorden macroeconómico, conflicto social y estafa a los asalariados y jubilados.

Javier Milei, con todos sus errores y con la ausencia de profesionalismo imprescindible para una carrera profesional, desprovisto aún de precandidatos en distritos esenciales como Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sin embargo brilla cuando afirma:

"Yo me niego a que los políticos y, en especial, los economistas, que son los economistas de la casta, me niego a que nos traten de estúpidos. Si existen desde hace tiempo esas opciones de que cambien los precios de los bienes, por qué no puedo operar en el riesgo, por qué tengo que aceptar que los políticos me traten como un estúpido".

