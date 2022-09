Milei ya se había expresado públicamente respecto a las declaraciones del Presidente, a las que calificó de "un mensaje que raya lo mafioso".

https://twitter.com/JMilei/status/1562631481880506368 .@alferdez no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso. https://t.co/bFQW26kR8W — Javier Milei (@JMilei) August 25, 2022

"Fernández no no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso", sostuvo en un tuit del 24/08 último en el que compartía un nota titulada con el textual del Presidente.

cij-milei.jpg Ingreso de la denuncia de Javier Milei a los tribunales de Comodoro Py.

Días después, el diputado se manifestó a favor de someter al jefe de Estado a un juicio político a raíz de sus palabras. “Voy a acompañar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Es una barbaridad que se inmiscuya en otro poder y que amenace un fiscal. Las cosas que dice son muy irritantes y ofensivas para los argentinos de bien”, sostuvo en declaraciones radiales.

Ante la polémica desatada, el mandatario tuvo que salir a aclarar sus dichos. "La pregunta (en el programa 'A 2 voces') fue si yo no temía que al fiscal Luciani le pasara lo mismo que le pasó al fiscal Alberto Nisman", repasó Fernández, y justificó: "Yo contesté lo que francamente creo: 'Miren, hasta donde todos sabemos, y hasta acá no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal'".

