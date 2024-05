Javier Milei prometió al campo pero ¿cómo elimina el Impuesto PAIS?

No hay salida del Cepo y sigue el Impuesto PAIS en 2025. El Gobierno de Javier Milei incluirá una solicitud formal al Congreso para obtener la autorización a cobrar -en 2025- el Impuesto PAIS. Lo hará en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto anual, que enviará al Congreso en poco más de tres meses. Hoy ese tributo se sigue recaudando gracias a un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, agarrado legalmente con alfileres, en contra de la ley que lo creó y le asignó vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La recaudación nacional cayó 13% en abril, en términos reales. Los bonos de Argentina en dólares registran ahora caídas que superan el 8% y sigue subiendo el Riesgo País, hoy en 1448 puntos. Así, la posibilidad de que Argentina acceda al crédito se va esfumando. Ya nadie ignora que “el modelo” es sentarse sobre la caja y no pagar nada, hasta que explote. No hay leyes. No hay acuerdos. No hay confianza. Sigue el cepo. No hay salida del Cepo y sigue el Impuesto PAIS en 2025. El Gobierno de Javier Milei incluirá una solicitud formal al Congreso para obtener la autorización a cobrar -en 2025- el Impuesto PAIS. Lo hará en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto anual, que enviará al Congreso en poco más de tres meses. Hoy ese tributo se sigue recaudando gracias a un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, agarrado legalmente con alfileres, en contra de la ley que lo creó y le asignó vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La recaudación nacional cayó 13% en abril, en términos reales. Los bonos de Argentina en dólares registran ahora caídas que superan el 8% y sigue subiendo el Riesgo País, hoy en 1448 puntos. Así, la posibilidad de que Argentina acceda al crédito se va esfumando. Ya nadie ignora que “el modelo” es sentarse sobre la caja y no pagar nada, hasta que explote. No hay leyes. No hay acuerdos. No hay confianza. Sigue el cepo.

Milei tendrá que refutar y dejar caer el Impuesto PAIS el 31/12/2024 para que puedan creerle su promesa.



El show

A su vez, la AFIO consigna que el salto se debió al incremento del tipo de cambio, el aumento de las alícuotas a partir de este año, tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes y a aplicación del impuesto PAIS para las operaciones con bonos y títulos que suscriban los importadores (BOPREAL)

"Vamos a eliminar el Impuesto País y luego las retenciones para que el campo sea libre", enfatizó el jefe de Estado, que estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además, agregó:

Estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo Estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo

Luego Javier Milei sumó

Cuando se desactiven las bombas que los kirchneristas nos dejaron. Va a haber tipo de cambio libre, cuando se empiecen a recomponer las cuentas, "vamos a eliminar el Impuesto País y vamos a eliminar las retenciones para que el campo sea libre.

“Las promesas de campaña las estamos cumpliendo. Créanme que vamos a salir a delante y vamos a ser libres y el campo va a tener un rol fundamental”. Las palabras de Milei cerraron la edición 81° de la Exposición Angus de Otoño Indoor en La Rural convocada por la Asociación Argentina de Angus (AAA).

la_raza.jpg Angus de dos colores, del campo a la ciudad

La muestra abrió el martes 21 y contó con stands comerciales e institucionales, remates, juras y disertaciones, entre otras actividades.

Actividad pública que precede a un 25 de mayo movido para el titular del Poder Ejecutivo. El mandatario participará del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana que comenzará a las 9.30. El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezará la ceremonia litúrgica en el histórico recinto porteño.

Sobre las 13 volará a Córdoba, para celebrar la fecha patria en la que se conmemorará el 214° aniversario de la Revolución de Mayo junto a los gobernadores que sin el pacto anunciado deciden compartir la fecha patria.

-------------------

Más notas de Urgente24

Xavi Hernández fue echado del Barcelona y asumirá Hansi Flick

El calvario de Sofi Martínez previo a la final de la Champions Femenina

Festeja Javier Mascherano: Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos

Telefé, TyC Sports y DSports: relatores y comentaristas para la Copa América

Tato Aguilera confirmó lo que todos sabíamos sobre Gary Medel a Boca