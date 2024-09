Javier Milei confirmó 'show' en el Congreso para defender el Presupuesto

Al final de su discurso, Milei le envió un mensaje a los integrantes de su espacio político que vive feroces internas ,especialmente en el Congreso: "Aprovecho para hablarles a quienes integran La Libertad Avanza y a quienes aciompalan las ideas de la libertad, desde dirigente importantes con respondsalidad de estado hasta el mas raso de los mlitantes (...) no nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas intestinas. Solo estando juntos podemos ser fuertes, siendo leales de militante a militante y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente". Y concluyó: "No hay lugar para ambiciones personales (...) cualquier persona que no entienda la enorme responsalidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en la Libertad Avanza".