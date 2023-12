Basta con sólo mencionar algunos casos (y sin entrar en detalles sobre sus gestiones):

Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación (a quién él mismo en campaña le dijo que era "casta"):

Ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Macri (2015-2019)

Diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires (12/12/2007 a 9/12/2015, y 10/12/1993 a 9/12/1997)

Ministra de Seguridad Social de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa (31 de octubre de 2001-13 de noviembre de 2001)

(31 de octubre de 2001-13 de noviembre de 2001) Ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa (6 de octubre de 2000-29 de octubre de 2001)

(6 de octubre de 2000-29 de octubre de 2001) Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno de Fernando de la Rúa (5 de diciembre de 1999-5 de octubre de 2000)

Entre sus afiliaciones políticas se encuentran:

Juntos por el Cambio (2019-presente)

Cambiemos (2015-2019)

Coalición Cívica (2007-2011)

Alianza (1999-2001)

FREPASO (1996-2001)

Menemismo (1989-1996)

Juventud Peronista (1972-1973)

Luis Caputo, actual ministro de Economía de la Nación:

Presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Macri (14 de junio de 2018-25 de septiembre de 2018. Renunció en medio de internas por la política económica del FMI. )

) Ministro de Finanzas de la Nación durante el gobierno de Macri (10 de enero de 2017-14 de junio de 2018)

Secretario de Finanzas de la Nación durante el gobierno de Macri (10 de diciembre de 2015-10 de enero de 2017)

Sobre Caputo, esto decía Milei hace un tiempo atrás:

Federico Sturzenegger, ¿asesor? (si bien no tiene cargo oficializado, fue el encargado del mega DNU de Milei y participó de la cadena nacional junto al Presidente)

Presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri (11 de diciembre de 2015-14 de junio de 2018)

Diputado de la Nación por Ciudad de Buenos Aires (10/12/2013 a 10/12/2015)

Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires durante el mando de Macri como jefe de Gobierno porteño (1 de febrero de 2008-9 de octubre de 2013)

Secretario de Política Económica de la Nación durante el gobierno de de la Rúa (12 de marzo de 2001-20 de noviembre de 2001)

Santiago Bausili, presidente del BCRA:

Secretario de Finanzas de la Nación durante el Gobierno de Macri (10 de enero de 2017-10 de diciembre de 2019)

Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas durante el Gobierno de Macri (10 de enero de 2016-10 de enero de 2017)

"El ajuste lo va a pagar la casta política"

Esa frase fue el otro slogan de campaña que Javier Milei repitió hasta el hartazgo, y que sigue repitiéndolo hoy como Presidente de la Nación, aunque sus primeras medidas no parecen afectar tanto a la casta como a los argentinos en general. De hecho, desde la oposición muchos denuncian que el mega DNU favorece a la "casta de empresarios".

La fuerte devaluación y la liberación de los precios están impactando de lleno en los ciudadanos, que ven como cada día sus sueldos rinden menos. Aumentaron los combustibles, los alimentos, las prepagas, y la lista de subas es inacabable. Milei promete de que después de un tiempo (no se sabe cuánto...) los "argentinos de bien" se verán favorecidos por estas medidas, aunque a corto (y mediano) plazo parece que el sufrimiento será muy fuerte. De hecho, los cacerolazos y protestas ya se hicieron sentir: la clase media comenzó a sentir el impacto en sus bolsillos.

Este capítulo sin dudas tendrá más novedades.

Los ajustes a la "casta política", de momento, parecen sólo maquillaje y gestos simbólicos, como la quita de la pauta oficial y la venta de dos aviones de YPF, ya que no implican un recorte de fondo y tiene impacto casi nulo en el recorte de 5 puntos del PBI que pretende Javier Milei.

Mientras, el Presidente de la Nación reacondiciona la Quinta de Olivos para que puedan vivir ahí sus "hijos de cuatro patas" y se hospeda en la lujosa suite presidencial del Hotel Libertador, ¿con dineros públicos?

Fin de subsidios, ¿era "campaña del miedo"?

Durante la campaña electoral, el kirchnerismo enfatizó sobre la quita de subsidios que realizaría Milei si llegaba a Presidente. Los libertarios acusaron "campaña del miedo" y Milei prometía que no iba a sacar subsidios hasta acomodar la economía.

"Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente cómo lo hiciste", le espetó Milei a Massa en el debate presidencial. "No, no vamos a tocar tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere".

"Y los subsidios dije que no los voy a tocar", aseguró.

Sin embargo, una vez en el Poder, anunció la reducción de subsidios para tarifas energéticas y para el transporte público. CHAN.

Banco Central: Milei reencendió la 'maquinita'

En una medida que en contra de sus postulados económicos (siempre se manifestó en contra de la emisión monetaria), Javier Milei decretó la semana pasada la emisión de unos 2 billones de pesos.

Según el Decreto 56/2023 publicado el pasado 18/12 en el Boletín Oficial, se autorizó a emitir hasta 2 billones de pesos para afrontar obligaciones financieras inmediatas y garantizar los pagos.

Prender la maquinita para financiar al fisco contradice el pilar fundamental para La Libertad Avanza. Sin embargo, ante el pragmatismo que exige el ejercicio de gobierno, fue Diana Mondino, actual Canciller del gobierno de Milei, quien aseguró que la emisión monetaria para financiar al tesoro "no se puede cortar en un sólo día" porque el gobierno "depende de ese financiamiento".

"Antes de subir un impuesto, me corto un brazo"

Allá por el 2021 el hoy presidente Javier Milei afirmaba que "antes de subir un impuesto, me corto un brazo"; sin embargo, de la teoría a la práctica hay muchísimas variables. También fue una de sus promesas de campaña de no fijar impuestos ("los impuestos son un robo"). Pero no sólo eso: además, se contradice con lo que votó en el Congreso.

Recién llegado a la Casa Rosada, Javier Milei decidió, por ahora, no sólo no bajar impuestos, sino considerar la idea de que los trabajadores vuelvan a pagar Ganancias. Esta es una de sus primeras contradicciones como Presidente, debido a que en septiembre, cuando era diputado nacional, él mismo votó la Ley que eliminaba Ganancias a más de un millón de trabajadores.

