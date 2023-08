Este mediodía, en una recorrida de campaña en Córdoba, Rodríguez Larreta contestó a aquellas “diferencias” que planteó Macri. El jefe de Gobierno porteño defendió su estrategia política de sumar adhesiones a su precandidatura presidencial dentro de JxC con dirigentes de diversos partidos políticos e hizo frente a las críticas que recibió en las últimas horas.

“Macri tiene todo el derecho en dar su opinión, yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida; necesitamos las leyes en el Congreso, todas las propuestas requieren leyes en el Congreso, y se votan por mayoría. Sin leyes no hay cambios ”, indicó Larreta.

Horas más tarde, y en Entre Ríos -donde respaldó al candidato a gobernador Rogelio Frigerio y a su vice, Alicia Aluani- Patricia Bullrich señaló, en relación a la estrategia del jefe de Gobierno porteño: “Si el consenso es para dejar todo igual, no es consenso, es una rendición. Yo creo que el consenso siempre se busca, pero tiene que ser para avanzar”.

“Si nosotros tenemos un consenso que queremos bajar impuestos en todo el país; bueno, lo haremos a través de un pacto fiscal donde todas las provincias se vayan comprometiendo y la Nación baje impuestos. Lo tenemos que hacer para sacarle el pie encima a la producción. Si el consenso es para modernizar leyes laborales, donde hoy tenemos 8 millones de personas afuera del sistema laboral, vamos a avanzar. Ahora, si el consenso es para dejar la Argentina como está, con piquetes, con bloqueos, sin crecer hace 13 años, eso no es consenso, eso es continuidad”, agregó.

Recordemos que Mauricio Macri había empezado a jugar fuerte en la interna cuando María Eugenia Vidal anunció su respaldo a la precandidatura de Larreta. En esa oportunidad, el ex presidente cuestionó en duros términos a la ex gobernadora por "no cumplir con su palabra" y dijo que "desdibujó su perfil". De hecho, a la cumbre de este lunes en respaldo a Jorge Macri -donde confluyeron Macri, Larreta y Bullrich- Vidal no asistió, aduciendo problemas de agenda.

