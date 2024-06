Horacio Verbitsky: "Ella ejercía la prostitución y su proxeneta la entregó a Fernando Espinoza"

¿Quién es el soltero? 1ra. Sección Electoral bonaerense:

Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

primeraseccion.jpg 1ra. Sección Electoral bonaerense (en color verde).

El proxeneta

3 fragmentos de Verbitsky esclarecen cómo llegó ella al intendente municipal:

"Ante una pregunta del fiscal Gómez Barbella, Melody dijo que también estaba al tanto de lo sucedido Gustavo Cilia , a quien inicialmente mencionó como su pareja. Aportó un audio en el que él le recomienda retirar la denuncia y ella se indigna. Le cuenta que Espinoza intentó desvestirla y volcó todo su peso sobre ella, que lloraba. “Él es un hombre y yo soy una mujer”, detalló".

, a quien inicialmente mencionó como su pareja. Aportó un audio en el que él le recomienda retirar la denuncia y ella se indigna. Le cuenta que Espinoza intentó desvestirla y volcó todo su peso sobre ella, que lloraba. “Él es un hombre y yo soy una mujer”, detalló". "Cilia le dijo que Espinoza estaba muy asustado y le entregó un papel dirigido a un juez de instrucción para que firmara una retractación, cosa que ella no aceptó. Espinoza hablaba con ella a través de su jefe de gabinete, Claudio Lentini , o de Cilia, porque temía que quedara algún registro del diálogo, dijo."

, o de Cilia, porque temía que quedara algún registro del diálogo, dijo." "Las grabaciones que aportó Melody ocupan muchas horas, que el fiscal debió escuchar antes de concluir que correspondía sobreseer a Espinoza. Pero el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, apeló el sobreseimiento, por lo que la investigación continuó. Entonces fue cuando la jueza Mariana Fabiana Galletti volvió a escuchar a Rakauskas y procesó a Espinoza por abuso sexual, un delito menos grave que la violación."

Desestimiento

"(...) El 29/11/2023, Cilia contó su parte de la historia en los tribunales. Se declaró amigo de Espinoza desde hace 20 años. A fines de diciembre de 2020 o principios de 2021, el intendente se quejó porque "no encontraba gente para trabajar en la Municipalidad de La Matanza". Cilia le recomendó como secretaria a Rakauskas, "con capacidad, soltera, que te puede servir". Además, "en ese momento, era mi pareja". Luego se corrigió: "En realidad manteníamos una relación extra-matrimonial, porque yo estoy casado. La conocí en el año 2016, ella viajaba mucho por todo el mundo, por eso no fue algo continuo. De repente estaba en el Mundial de Rusia, en el partido inaugural, después estaba en Dubai, otro día en Egipto, ella me mandaba fotos de los viajes y me comentaba lo que hacía. Nos veíamos cuando ella venía a Argentina". Poco curioso, dice que nunca le preguntó con quién viajaba.

En algún punto, ambas versiones coinciden. Cilia dice que Melody estaba por ir a Estados Unidos a trabajar en un boliche nocturno y él le propuso que tuviera "un trabajo digno". Melody "siempre quería trabajar en política y había empezado a estudiar abogacía", pero no es muy seguro "porque era muy contradictoria, decía una cosa después decía otra". En algún punto, ambas versiones coinciden. Cilia dice que Melody estaba por ir a Estados Unidos a trabajar en un boliche nocturno y él le propuso que tuviera "un trabajo digno". Melody "siempre quería trabajar en política y había empezado a estudiar abogacía", pero no es muy seguro "porque era muy contradictoria, decía una cosa después decía otra".

Espinoza la contrató con un sueldo de 150.000 pesos, que en marzo de 2021 equivalían a 400 dólares paralelos. La primera semana, dice Cilia, ella lo llamó para agradecerle, la segunda para insultarlo, porque "Espinoza la quiso violar. A quién me presentaste", le preguntó. Según Cilia, ella nunca le dijo con absoluta claridad que Espinoza la violó. "No le creí". Se enfureció y desde entonces todo lo que le pasa me echa la culpa a mí y a Fernando Espinoza, desde que la sigue una camioneta Amarok que la quiere matar”. Cilia agregó que por exigencia de ella, le pagó el sueldo que no le pagó Espinoza y un pasaje a Estados Unidos. (...)".

-----------------------------------

