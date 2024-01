¿Guillermo Francos, Martín Menem u Oscar Zago? ¡Javier Milei!

Javier Milei tenía muchas expectativas acerca de acuerdos posibles con Schiaretti, Pichetto y sus aliados. Sin embargo, el anuncio de Gutiérrez limita esa posibilidad.

Embed #JuanSchiaretti #JavierMilei | El schiarettista Gutiérrez anticipó que no respaldarán la suba al impuesto al campo. Primera reacción contundente desde el nuevo bloque que integran los peronistas cordobeses con Monzó y Pichetto.

[Nota: https://t.co/KAmP7OwjHW ] pic.twitter.com/1fB1lIkIqv — La Política Online (@LPOArg) January 3, 2024

Los libertarios se enojaron con Pichetto. En vez de mirar hacia su mundo interior y preguntarse cuál es la negociación política que estableció La Libertad Avanza, ellos ubican la responsabilidad en el otro. Aquí un conocido militante de Milei de fecha relativamente reciente:

"Ay Pichetto, que desilusión Pichetto. Pero qué nos puede sorprender de este señor que defendió los fueros de Cristina hasta el último segundo. Este señor es el claro ejemplo de la CASTA, un grupo corporativo, lleno de privilegios, lleno de beneficios, que NO QUIEREN QUE EL PAÍS CAMBIE. Estemos atentos, a qué no saben a quiénes se está uniendo Pichetto ahora? NO QUIEREN QUE NADA CAMBIE. Son ellos."

Embed Ay Pichetto, que desilusión Pichetto. Pero qué nos puede sorprender de este señor que defendió los fueros de Cristina hasta el último segundo. Este señor es el claro ejemplo de la CASTA, un grupo corporativo, lleno de privilegios, lleno de beneficios, que NO QUIEREN QUE EL PAÍS… pic.twitter.com/1bUfPUlJg7 — Nik (@Nikgaturro) January 2, 2024

Corrección a Cristian Dzwonik -alias 'Nik'- porque su cosmogonía surge de leer los diarios que no siempre conocen la trama verdadera. Pichetto no defendió los fueros de Cristina Fernández de Kirchner sino los de Carlos Menem. Pero estaban entrelazados. Ese Carlos Menem era el tío del actual presidente de la Cámara Baja de Javier Milei, Martín Menem, hijo de Eduardo Menem. Y también tío dl colaborador más cercano de Martín, 'Lule' Menem, hijo de Munir Menem.

En cuanto a Zago, proviene del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), tal como Rogelio Frigerio, y fue Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO entre 2005 y 2013. Pero desde 2021 integró el bloque de La Libertad Avanza. Y ahora es diputado nacional.

La otra batalla

En tanto, sigue la batalla judicial del DNU: La Cámara del Trabajo suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU.

A su vez, el fiscal Miguel Ángel Gilligan pidió rechazar la habilitación de la feria judicial para tratar el amparo, que solicitó la Asociación Civil Observatorio de Derecho a la Ciudad contra el DNU del presidente Javier Milei.

Esto apunta al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 que subroga Enrique Lavié Pico, quien tiene la decisión sobre si habilita o no la feria judicial.

El Gobierno a través de la Procuración del Tesoro (Rodolfo Barra) intenta llevarlo este expediente al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

Según la presentación del Gobierno, el amparo de la CGT contra el DNU “corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La Ley Ómnibus es la salida pero hoy es un puente demasiado lejos.

Embed Primer revés al DNU inconstitucional de Milei: la Cámara del Trabajo suspende la aplicación de las medidas de reforma laboral. Para esto sirve el Movimiento obrero organizado de nuestro país, para defender las leyes laborales que nos protegen pic.twitter.com/9VZB7seSgS — Caro Brandariz (@carobrandariz) January 3, 2024

