Gastronomía en Rosario: Buen panorama y celebración de las propinas electrónicas

Al respecto, el gremialista señaló: "Este decreto viene a regular el artículo 113 de la Ley de Contratos de Trabajo" y explicó que "Ahora las empresas van a tener sustento para no incluir las propinas en las indemnizaciones, que algunos jueces las consideraban, aunque no debía ser así".

Sobre esa línea aseguró que "La propina sigue siendo voluntaria, no obligatoria, o sea que no modifica nada". Este porcentaje o monto particular, al ser una liberalidad de las partes, no debe ser intervenido por el empleador, por lo que el trabajador seguirá decidiendo cómo utilizarlo sin la necesidad de informar a los entes recaudatorios.

"Nunca hubo mayores problemas, encima ahora no existirá la excusa de la falta de efectivo", sostuvo Ricupero.

image.png Visto bueno sobre las propinas electrónicas.

Qué dice el decreto

El nuevo sistema, que no reemplaza a la posibilidad de dejar propinas en billete, sí obliga a los locales y establecimientos gastronómicos, hoteleros y afines, a habilitar medios para que los consumidores puedan derivar dinero desde una billetera digital.

El decreto aclara que las propinas no forman parte de la remuneración del trabajador. Es decir, que no pueden ser utilizadas como base para ajustar salarios, ni estarán sujetas a retenciones. A su vez, tampoco podrán realizar cobros por este concepto las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, ni las entidades financieras y el resto de instituciones que formen parte del sistema de pagos.

Los consumidores podrán decidir cuánto dejar y cómo abonarlo, ya sea sumado al ticket o pagado directamente al empleado, señala la norma.

