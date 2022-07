Gabriel Katopodis en Tucumán: "La obra pública no se frena"

Me tocó estar en esta provincia apenas asumí y licitar la rotonda de Trancas que era el símbolo del castigo del Gobierno anterior que sufrió Tucumán. Rápidamente nos pusimos a trabajar con (Juan) Manzur, que en ese momento era gobernador, y con (Osvaldo) Jaldo que era el vice. Hoy la obra es una realidad que en apenas semanas estaremos inaugurando. La obra pública en la Argentina no se frena, no se negocia, es un motor que no va a parar. La obra pública se va a sostener porque ha sido la palanca y el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía. Me tocó estar en esta provincia apenas asumí y licitar la rotonda de Trancas que era el símbolo del castigo del Gobierno anterior que sufrió Tucumán. Rápidamente nos pusimos a trabajar con (Juan) Manzur, que en ese momento era gobernador, y con (Osvaldo) Jaldo que era el vice. Hoy la obra es una realidad que en apenas semanas estaremos inaugurando. La obra pública en la Argentina no se frena, no se negocia, es un motor que no va a parar. La obra pública se va a sostener porque ha sido la palanca y el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía.