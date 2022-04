Fuerte cuestionamiento de Máximo Kirchner a Martín Guzmán

"Cómo voy a generar talento, inteligencia en cuerpos que desde chiquitos ya se alimentaron mal. Esto es lo que hay que entender”.

No fue el ministro Guzmán el único cuestionado, hubo culpas para los medios de comunicación y también para los empresarios.

PHOTO-2022-04-30-18-40-18.jpg Entre fotos con los simpatizantes y dirigentes bonaerenses Máximo habló de "más presencia del Estado"

"Cara de distraidos"

Respecto de los hombres de negocios llamó a recordar que durante la pandemia el Estado y los trabajadores pusieron su parte y que ahora, ante la crisis económica, enfatizó

Falta que el tercer actor diga presente en la sociedad argentina de una vez por todas. Porque sino el Estado puso el salario y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Es hora que reconozcan que hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos Falta que el tercer actor diga presente en la sociedad argentina de una vez por todas. Porque sino el Estado puso el salario y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Es hora que reconozcan que hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos

También hubo referencias al expresidente Macri. El líder del FdT señaló haber leído que:

Mauricio Macri decía que recibía las visitas de diferentes sectores del poder judicial, económico, los dueños de medios, y que lo iban a acompañar y darle fuerza y energía para que profundizara el desastre que hizo. Pero le reclamaban cuándo les tocaba a ellos y vaya que les tocó. Se quedaron con compañías telefónicas, fugaron la plata, les fue muy bien. La de ellos estuvo, la del sector más concentrado de la economía. Ellos fueron los que lo apoyaron Mauricio Macri decía que recibía las visitas de diferentes sectores del poder judicial, económico, los dueños de medios, y que lo iban a acompañar y darle fuerza y energía para que profundizara el desastre que hizo. Pero le reclamaban cuándo les tocaba a ellos y vaya que les tocó. Se quedaron con compañías telefónicas, fugaron la plata, les fue muy bien. La de ellos estuvo, la del sector más concentrado de la economía. Ellos fueron los que lo apoyaron

PHOTO-2022-04-30-18-40-17 (1).jpg Plenario sindical en Baradero

El siguiente más aplaudido resultó Hugo Yaski

El del diputado y representante de la CTA Hugo Yasky en perspectiva alerto sobre los tiempos que corren: “Nos quieren convencer que estamos destinados a fracasar. Nos quieren convencer que estamos destinados a ser derrotados. El peronismo nació de un acto insurreccional. Hay que recordar de dónde venimos, de qué clase perteneció esa gente que salió a la calle”.

Más dogmático enfatizó

Si el peronismo volvió a tener sentido para nuestro pueblo fue porque hubo un hombre como Néstor que fue capaz de devolverle el sentido transformador y si conservó esa esencia es porque estuvo Cristina que en el peor momento después de la 125 no pensó que había llegado el momento de agachar la cabeza, se sentarse con la rural y entregarle bandera blanca a los empresarios. Recuperó el sistema jubilatorio, YPF, Aerolíneas. Demostró que cuando el pueblo lucha nadie lo detiene. Con ese espíritu, a 2023 Si el peronismo volvió a tener sentido para nuestro pueblo fue porque hubo un hombre como Néstor que fue capaz de devolverle el sentido transformador y si conservó esa esencia es porque estuvo Cristina que en el peor momento después de la 125 no pensó que había llegado el momento de agachar la cabeza, se sentarse con la rural y entregarle bandera blanca a los empresarios. Recuperó el sistema jubilatorio, YPF, Aerolíneas. Demostró que cuando el pueblo lucha nadie lo detiene. Con ese espíritu, a 2023

Previamente remarcó un concepto de unidad que sobrevuela las internas del PJ desde siempre.

La unidad no es obsecuencia, no es agachar la cabeza, no es decir que sí cuando las cosas no están yendo bien, cuando sabemos que hay cosas que cambiar La unidad no es obsecuencia, no es agachar la cabeza, no es decir que sí cuando las cosas no están yendo bien, cuando sabemos que hay cosas que cambiar

Del acto que se realizó en un predio del sindicato de Luz y Fuerza en Baradero, donde se reunieron distintas facciones sindicales participaron, el intendente local Esteban Sanzio, la vicegobernadora Verónica Magario y el sindicalista Héctor “Gringo” Amichetti.

A su turno la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, expresó: “Cuando hay momentos de crisis, la organización política tiene que reencontrarse y buscar las soluciones necesarias. El país demanda que los dirigentes le hablemos a la gente y le solucionemos las cosas, que los dirigentes dejemos de hablar entre nosotros y nos pongamos a trabajar para la gente“.

Más contenido en Urgente24

Informe: 2do semestre complicado y riesgo de incumplirle al FMI

Una encuesta confirma el fantasma de Juntos por el Cambio

Dólar blue rompe el piso de los $200 (cayó $13 en 3 días)

Si Boca no gana mañana, Battaglia se pone una panchería

Las imágenes tomadas por el telescopio de la NASA ya superan toda expectativa