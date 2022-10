Escándalo en Magno College de Pilar: Autismo grado 1 vs. 3 y, ¿se vende el colegio?

En Pilar replican a Mansilla: "Se volvió loco. Cuando él compró el colegio y se hizo cargo, se comprometió a hacer un colegio inclusivo, el más inclusivo de Pilar. En Villa Rosa están sorprendidos por lo que pasó".

Ahora bien, lo que Mansilla intenta explicar a su entorno es que él nunca les dijo algo semejante y que simplemente descubieron que los alumnos tienen autismo grado 3: "Es evidente que consiguieron un certificado trucho que dice autismo grado 1, pero son de grado 3 y esta institución no tiene estructura para poder ayudarlos. En esta casa hay 20 alumnos con autismo grado 1 y no tenemos ningún problema en contenerlos y acompañarlos en su trayectoria escolar, pero el grado 3 requiere de una complejidad para la cual esta institución no es acorde", insiste Mansilla, aunque remata en su entorno: "El escándalo es tal que ahora es imposible que me crean. Tendré que pensar en vender el colegio".

Vecinos de Pilar organizan abrazo simbólico

Entendiendo que lo ocurrido configura un hecho de discriminación, Pilar a Diario confirmó que los padres elevaron una presentación ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI). Asimismo, presentaron su caso frente a la Inspección General de establecimientos privados, cuya titular se comprometió a conseguirles vacantes en otros colegios de la zona. A su vez, contaron con la solidaridad de gran parte de la comunidad educativa, incluyendo docentes.

"¿Diferentes? Somos todos", con esa consigna, familias de la comunidad educativa del Colegio Magno realizarán un abrazo simbólico a la institución el próximo jueves, a fin de que sus autoridades revean sus decisión de dejar sin vacante a ocho chicos con dificultades de aprendizaje o discapacidades. El establecimiento amaneció con pasacalles que rezan: "Colegio Magno. Basta de discriminación", firmado por padres organizados.

image.png

Dicho medio detalló que la movilización tendrá lugar este jueves 13 de octubre a las 8:10 en el parque del colegio. Los participantes llevarán globos, carteles y remeras blancas con el logo diseñado para concientizar sobre esta situación.

