Conflicto colectivero

En cuestiones donde se mencionó a su administración por no colaborar para resolver el lock out patronal consideró que el transporte publico, “tiene que estar garantizado, no pueden cerrarlo totalmente de un día para el otro casi sin avisar, es no pensar en la gente”. Luego deslindó responsabilidades. "El transporte es responsabilidad del Gobierno Nacional y lo sabe” enfatizó