"En el Luna Park Milei buscó popularizar su estilo libertario"

Diferenció el fracaso de la 'Ley Ómnibus' como un caso estrictamente político y sostuvo que cuando el Presidente se enfrente "a su 1er dolor de cabeza" en materia económica "ahí vamos a ver quién es el verdadero Milei".

carlos-fara.jpg Carlos Fara, consultor político.

Consultado sobre si en un contexto de recesión, caída de los salarios y aumento del dólar el "show" del Presidente pudo ser mal percibido por la gente, Fara aclaró que para la opinión pública "todo sucede más lento" que para quienes siguen la política, por lo que "evalúa de otra forma estas cuestiones".

"Por ahora estos movimientos no parecen ser tan complicados. Por supuesto que a medida que pasen los día y algunos indicadores se muestren dificultosos, eso puede llegar a tener impacto en la calle. Mientras no lo tenga en el tema precios y siga la sensación térmica de calma, me parece que para la calle es más anecdótico. Pero si 3 o 4 días de dólar blue significa algún recálculo sobre precios en góndola, ahí va a estar más complicado", estimó.

