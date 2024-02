En Chubut hablan de 'Chatran' pero Seguridad es tema y desempleo

El gobernador Torres ya se reunió en Ciudad de Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para organizar el Comando Conjunto de Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

La fundamentación del proyecto dice que “la grave situación que se presenta en materia de seguridad en una de las principales ciudades de la provincia, Trelew, torna en inaplazable que se acuda al auxilio del Estado Nacional a fin de poner coto al flagelo de loa inseguridad”.

A su vez, establece que “si bien algunos indicadores han demostrado una tendencia a la baja, este decrecimiento en la actividad delictiva es en exceso leve”.

En el artículo 1ro., el Ejecutivo invoca el artículo 123 de la Constitución de Chubut, que establece que “puede requerirse el auxilio de las fuerzas de seguridad nacionales cuando se encuentran gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales (…) o también cuando por cualquier causa se encuentran en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de la Provincia”.

La medida, dice la Constitución, es de “carácter excepcional” y solo puede ser adoptada previa autorización de la Legislatura “mediante el voto de los dos tercios del total de sus miembros”.

Otro tema, que no es menor: Plantas vacías y unos 10.000 operarios sin trabajo por el conflicto en la pesca, explicó Óscar Colman, dueño de 'Las Bardas', planta procesadora de Dolavon, a FM El Chubut.

Colman relató: "Hice una sola producción esta temporada (...) ingresó materia en enero, pero fue una sola producción. Ya no sé qué decirle a la gente, es una situación muy difícil e incluso indemnicé a la gente y la saqué de la planta con el compromiso que ni bien consiga materia prima nos poníamos a trabajar".

Luego agregó: "Queda muy poco de la temporada, porque normalmente finaliza la primera o segunda de marzo, con excepción, pero queda muy poco. (...) el Gobernador está haciendo lo posible para que las partes lleguen a un consenso y se pueda vislumbrar una luz de esperanza para trabajar algo".

Pasivo social

Hasta que no se arregle esta situación no se puede abrir las puertas de la planta; y en Chubut las plantas chicas son unas 15, entre Puerto Madryn, Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia y Dolavon. Hasta que no se arregle esta situación no se puede abrir las puertas de la planta; y en Chubut las plantas chicas son unas 15, entre Puerto Madryn, Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia y Dolavon.

A todos en Chubut les preocupa el pasivo social por la falta de actividad del sector.

"Entre todas las plantas, calculo que son más de 10-000 los operarios (...) Esto rebalsa enseguida. Se paga, la gente consume, y es mucho el movimiento que se genera por más que sea una planta chica".

Sobre el final consideró que "creo que esta es la preocupación que tiene el Gobierno, que me parece que está haciendo todos los esfuerzos", para que se llegue a un acuerdo entre las partes. Incluso, "las cabezas de los sindicatos me parece que están tratando que esto se normalice para que podamos trabajar".

