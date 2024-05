El "Señor del tabaco" contraataca: Denunció a Afip, Clarín y Phillip Morris

En este contexto de crecimiento de su empresa y de "otras tabacaleras pymes", Pablo Otero asegura que Phillip Morris, a través de su filial Massalin, comenzó a "a utilizar todo tipo de maniobras ilícitas en contra de estas empresas pymes para eliminarlas como competencia en el mercado del tabaco, tales como el armado de causas, presiones sobre legisladores y operaciones de prensa en connivencia con los mayores medios periodísticos del país -Grupo La Nación y Grupo Clarín- para presionar a distintos organismos en pos de perjudicar y detener el crecimiento de la industria nacional tabacalera".

"Así es como reiteradamente los medios periodísticos acusaron a Tabacalera Sarandí de no cumplir con el pago del impuesto interno cuando la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de los mismos", prosiguió, y que "esas operaciones de prensa tienen por objeto ejercer presión sobre el organismo fiscal de control puesto que en reiteradas notas periodísticas tanto el Diario Clarín como el Diario La Nación hacían hincapié en que la AFIP no ejecutaba una presunta deuda fiscal contra la empresa que presido".

Según Otero, "esa presión ejercida" sobre la AFIP "terminó por complicar la operación comercial de Tabacalera Sarandí ya que al no poder ejecutar una deuda inexistente y encontrarse la empresa amparada por una medida cautelar (…) el medio que la AFIP encontró para entorpecer la operación comercial fue el retaceo de los Instrumentos Fiscales de Control (IFC)".

"Ante nuestra sorpresa por esta injustificada y arbitraria actitud de la AFIP en relación a la negativa a entregar una cantidad menor de IFC que los solicitados por la empresa tomamos conocimiento a través de inspectores del organismo fiscal que ello estaba vinculado a un contacto telefónico de un periodista del Diario Clarín -que responde a intereses de MP- a funcionarios de AFIP para 'consultar' cuáles eran los motivos por los cuales Tabacalera Sarandí SA seguía operando en el mercado si tenía una deuda tributaria millonaria y por qué motivo se le seguían entregando estampillas a la empresa y advertirles que si seguía operando iba a tener que publicar una nota en dicho medio responsabilizando a los funcionarios de AFIP por permitir que dicha empresa continúe en el mercado pese a la deuda con el organismo".

Estamos frente a una organización delictiva conformada por la firma MP, Diario Clarín y funcionarios de AFIP para lograr la expulsión de Tabacalera Sarandí S.A. del mercado tabacalero y que MP perpetúe su negocio monopólico.

Pablo Otero enumera en su presentación algunas notas del diario Clarín y concluye que "en el afán de ejercer presión sobre el organismo fiscal para evitar que se nos entreguen los IFC PMI a través de su filial local MP no escatima en esfuerzos en utilizar particularmente al Diario Clarín para que éste publique una nota contra la firma que presido casi periódicamente y como puede observarse lo que se persigue es que justamente no se nos entreguen los IFC solicitados".

En este marco, asegura que "es falso que Tabacalera Sarandí se niegue a implementar el nuevo sistema de estampillas físico digitales a tal extremo que estamos en proceso de homologación de la maquinaria necesaria a tal efecto y que además dicho proceso requiere un período de tiempo considerable para su implementación que por cuestiones técnicas".

También desliza suspicacias sobre la firma SICCPA, contratada para proveer el sistema de software de este nuevo sistema impulsado por Phillip Morris: "existen serias sospechas de ser una empresa vinculada justamente a Phillips Morris International y ello conllevaría a que dichas firmas puedan acceder a través del software al control inmediato de la producción de la competencia".

Ley Ómnibus: La denuncia del diputado Zapata

En la presentación, Pablo Otero también se hace eco de las declaraciones del diputado Carlos Zapata, quien en el marco del debate de la Ley Ómnibus en Diputados "denunció en los medios de comunicación que fue contactado por Darío Pulenta -Director de Asuntos Externos de Phillip Morris International- quien ejerció presiones indebidas sobre él para influir en su voto en relación con la legislación sobre impuestos al tabaco y que ante su negativa comenzó a ser víctima de publicaciones falsas en los medios de prensa".

"En efecto, según informó el diputado Zapata, el Sr. Darío Pulenta habría utilizado tácticas intimidatorias para tratar de obtener resultados favorables para su empresa e intentar 'acordar' y que desde el momento en que le dijo que no al Sr. Darío Pulenta 'he sido objeto de ataques a través de la prensa donde trataron de descalificarme, asociarme a Otero, persona que no conozco, tratar de mostrar que soy enemigo de la producción tabacalera y de la provincia, en una forma coordinada y constante y cada vez subiendo más el volumen que me hace pensar que ha sido una especie de colusión para tratar de volcar o apretarme al momento de tomar la decisión y eso es una cuestión que voy a plantear en la cámara para que investigue la comisión de asuntos constitucionales como corresponde porque no podemos permitirnos de que la labor legislativa de ningún diputado este afectado, sujeta a coerción a través de los medios con amenaza y con noticia falsa'".

"El testimonio del diputado nacional Carlos Zapata describe en forma detallada cómo opera PMI ya que tal como lo hizo con AFIP también lo hace con legisladores pues si no hacen lo que ellos quieren comienzan con una campaña mediática de desprestigio contra los funcionarios que no le hubiesen respondido a sus intereses", asegura.

El texto de la denuncia:

DENUNCIA PABLO OTERO MASSALIN, CLARIN, AFIP ASOCIACION ILICITA Y OTROS .pdf

-----------

Más contenido en Urgente24:

Arde Misiones: Policías 'toman' un Comando

Denuncian a Milei por el viaje a España: Lijo quedó a cargo (piden que se excuse)

Ofensiva de Islas Malvinas / Falkland apuntando a la Asamblea General de ONU

Nueva demanda al Estado por efectos adversos de AstraZeneca