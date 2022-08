El PRO los prefiere bolivarianos (¡2023 en riesgo!)

Mientras el Frente de Todos sea chavista castrista, está todo bien para el PRO 2022 porque refuerza su anhelo de regresar al gobierno argentino en 2023 con la ambición de no repetir su fracaso rotundo 2015 / 2019. En definitiva, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sólo circulan por la banquina, junto a Martín Guzmán, Luana Volnovich, Miguel Pesce, Juan Grabois, etc. Por eso el PRO se había sentado a contemplar cómo 'el mercado' incendiaba Roma. No estaba en los planes que el FdT eligiera el capitalismo. 'El mercado' podría gatillar cuando quisiera a un gobierno que, sin reservas en el BCRA, está devorando los encajes bancarios en dólares para pagar las importaciones de gasoil que en su torpeza presupuestó mal. Comenzando agosto, esta clemencia del 'mercado' para con Sergio Massa, 'el Profesional', no estaba en los planes de los 'halcones', quienes ahora descubren que no conocen el 'círculo rojo' tal como creían. Al menos no conocen a 'todo el círculo rojo'. Quizás el único 'círculo rojo' que conocieron fue el que intuía Jaime Durán Barba. El lunes 08/08, casi sin contrapartida, bajaron los dólares alternativos: el contado con liqui cerró a $ 281,6, el MEP, a $ 276,8 y el dólar blue a $ 292, cuando había llegado a $ 350 días antes. Acerca de esto escribió Jorge Asis Digital, llamando 'cambistas' a quienes Urgente24 identifica como del PRO (de todos modos, lo mejor del perene Oberdán Rocamora es llamar Canal Uganda a LN+. Sólo por eso hay que leer esta columna).