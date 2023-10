Fue en ese momento que muchas personas lo empujaron y le empezaron a pegar. “Cuando caigo me golpeo la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban”

Luego de la golpiza, los médicos del club lo atendieron y lo llevaron a la enfermería que está dentro de la cancha. Sin embargo, cuando lo trasladaron al hospital, José se fue sin ser atendido.

hincha-de-river-relato (1).jpg Momento donde comezó la golpiza

“Los médicos de Boca me llevaron a la guardia del Argerich, me vieron y me dijeron que espere porque tenían una urgencia. Yo no le hice caso y me fui. Creo que hice mal porque aún sigo con dolores”

Según el parte policial, el hombre ingresó a urgencias con una crisis hipertensiva y pérdida de conocimiento como resultado de los golpes recibidos. Dos días después, comentó que sigue dolorido y asustado por la paliza.

Por otro lado, agregó que no le interesa hacerle ningún juicio a Boca y que él fue absolutamente responsable de lo que le pasó ya que “cómo voy a ir a la Bombonera con tatuajes de River”

