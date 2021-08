El Frente de Todos despliega el Gabinete en Córdoba

Las declaraciones de Ferraresi no son sorprendentes, pero sí podrían ser el principio de una guerra electoral áspera, algo que Alberto Fernández y Juan Schiaretti prometieron mutuamente no hacer. Aunque el discurso del peronismo cordobés para las elecciones 2021, donde se acusa al Gobierno nacional de “centralista” de manera implícita, no podía generar otra cosa.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recorrió en la mañana de hoy (12/8) instalaciones de diferentes industrias cordobesas. La llegada de Kulfas a Córdoba responde al anuncio de una inversión de $14 millones de dólares para financiar a centros tecnológicos de todo el país que brindan servicios a pymes.

La comitiva visitó distintas empresas como Fiat y New Holland. El funcionario estuvo acompañado durante toda su estadía en Córdoba por el precandidato a diputado Martín Gill.

Estas visitas acompañan el trabajo realizado por Caserio y Gill en los últimos meses. Como secretario de Obras Públicas, el villamariense Martín Gill hizo todo tipo de actos sobre micro inversiones en la provincia para mostrarse de cara a las elecciones 2021 para el Frente de Todos.

Frente de Todos CBA P.jpg El Frente de Todos largó con todo en Córdoba.

Además, se espera que en los próximos días, llegue el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y así, los distintos integrantes del Gabinete de Alberto Fernández irán desfilando con inversiones de cara a las elecciones 2021 en Córdoba.

Incluso el propio presidente podría volver a Córdoba, aunque en un modo más político que en su última visita. Desde el entorno presidencial aseguran que otra llegada a Córdoba dependerá del desarrollo de la campaña en Buenos Aires, donde más necesitan de su apoyo de cara a las elecciones 2021.

De este modo, el Frente de Todos basa en su gestión el discurso de campaña. Y así, imita la estrategia de su rival peronista de Hacemos por Córdoba, donde el gobernador se encarga de inaugurar tramo a tramo el ensanche de parte de la circunvalación de Córdoba, entre otras obras.