El discurso de Luis Caputo disgustó a Javier Milei: Regrabar

No se entendía por qué motivo un mensaje grabado en forma previa tuvo reiteradas modificaciones para su difusión. ¿Lo estuvieron editando? De 17:00 a 17:15, luego a 17:30. Más tarde a 17:40. Luego 17:45. Tampoco 17:50. Un rumor fue que lo volvieron a grabar. Entonces en LN+ explicaron que no, que era a los 18:00 por una cuestión de horarios con Wall Street: esperaban que cerraran las operaciones. Cuando se cumplió 1 hora de demora, en TN dijeron que estaban "puliendo las palabras". Una panelista afirmó que esto demostraba la importancia de la comunicación: ¿...? Blablablá. Demasiado se hizo esperar el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo. Finalmente, no comenzó la comunicación del plan de crisis que preparó con Javier Milei. En LN+ el periodista Eduardo Feinmann, ultraoficialista en estos días, explicó lo inexplicable y terminó cediendo la palabra a Guillermo Laborda, quien no puede inventar lo que no existe.