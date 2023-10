El Debate II es Milei-Massa y Bullrich va para 'empardar'

image.png Patricia Bullrich llegará sin gripe al segundo debate.

En Juntos por el Cambio (JxC) saben que a la candidata no le fue bien en Santiago del Estero. Ella lo atribuyó a una gripe que no le permitió concentrarse en los argumentos ni expresarse adecuadamente, pero la excusa no alcanza. Esta vez tendrá más presión por tratarse de la última oportunidad de mejorar su imagen y – al menos- salir “empatada”.