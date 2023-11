El Círculo Rojo aplaudió la calma de Milei, pero espera a Sergio Massa

"Argentina está frente a la peor crisis de la historia porque combina elementos del Rodrigazo, de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001", dijo el economista al inicio, para luego afirmar que "la solución" de los problemas macroeconómicos "es de shock" y dijo la estabilización implicará resolver el problema de las Leliqs y el déficit fiscal.

En el mismo sentido, Javier Milei alertó sobre el crecimiento de la inflación: "Podemos llegar a un 1800, un 2000% que generaría más pobres".

Consultado sobre su política exterior, dijo:

Sigan haciendo todos los negocios que quieran con Brasil y China, pero yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas Sigan haciendo todos los negocios que quieran con Brasil y China, pero yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas

Y marcó:

Voy a estar aliado a los Estados Unidos e Israel Voy a estar aliado a los Estados Unidos e Israel

Esto último le valió quizás el mayor aplauso del auditorio.

image.png Eduardo Elsztain.

Es que si bien el establishment parece estar alineado desde lo ideológico con el economista, en la práctica está muy lejos porque aún con alianza con Mauricio Macri descreen de la gobernabilidad de una gestión libertario:

Coinciden mayormente en el diagnóstico del economista, pero no termina de confiar en la aplicabilidad de sus propuestas Coinciden mayormente en el diagnóstico del economista, pero no termina de confiar en la aplicabilidad de sus propuestas

"El problema es que todavía no dice cómo lo va a implementar", se sinceró un dirigente industrial, tras el evento.

Celebraron la "calma" de Milei

Pero si bien no logró convencer del todo, sí logró mantenerse calmo arriba del escenario. Y en el público celebraron esa "tranquilidad y claridad" al hablar, sobre todo, en comparación con la última vez que lo escucharon en el debate presidencial del domingo.

Milei entendió que no es un lugar para venir a gritar Viva la Libertad Carajo Milei entendió que no es un lugar para venir a gritar Viva la Libertad Carajo

image.png Javier Milei logró mantenerse calmo arriba del escenario.

Además "se siente cómodo acá, es un espacio liberal", graficó el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.

Pero pese a ese contexto favorable, no llegó a convencer de todo, por un lado, como se mencionó, dudan sobre la factibilidad de las propuestas de Milei como la dolarización o la eliminación de la obra pública, pero además, advierten un doble discurso al hablar con sus equipos técnicos.

"Hay que diferenciar entre lo que dice Milei públicamente y las segundas líneas, que no es lo mismo. Los discursos son una cosa y luego se adaptan a la realidad", aseguró el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, que explicó que tienen reuniones con candidato a ministro de Infraestructura libertario, Guillermo Ferraro, en las que el dirigente le aseguró que no eliminarán la obra pública de todas las esferas. " Milei habla de que no va a haber más obra pública y cuando uno se mete en profundidad en el tema se da cuenta de que es imprescindible. Lo que quiere es que venga inversión", explicó.

En efecto, también tuvieron reuniones privadas con figuras como Diana Mondino, Guillermo Francos y el asesor industrial contratado por LLA Federico Ovejero que les garantizaron la continuidad de la presencia del Estado en la regulación de los diferentes rubros. Pero frente a los empresarios afirmó Javier Milei respecto a la obra pública:

No nos dejemos engañar con eso de que la obra pública genera empleo. No es cierto que crea empleo, lo que hace es trasladarlo de un lado a otro. En el mejor de los casos traslada No nos dejemos engañar con eso de que la obra pública genera empleo. No es cierto que crea empleo, lo que hace es trasladarlo de un lado a otro. En el mejor de los casos traslada

Y explicó que en caso de ser electo presidente se inclinará por un "modelo a la chilena, de iniciativa privada", para definir la obra pública.

"Lo vamos a hacer con el modelo chileno. Miren del otro lado de la cordillera, funciona bárbaro. No es apto para corruptos", agregó.

Por otro lado, en cuanto al proyecto de dolarización, los principales representantes de las cámaras empresariales se mostraron en contra. Adelmo Gabbi aseguró: "No soy economista, pero pienso que no hay ningún país de la dimensión del nuestro que haya dolarizado y los que lo hicieron no tuvieron buenos resultados". Lo mismo dijo Weiss: "En lo personal, no estoy de acuerdo con la dolarización, Argentina se ataría a una moneda y perdería flexibilidad". En general, todos dudan de cómo lo podría implementar. Y Milei no da respuestas.

También el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) e integrante del Grupo de los Seis (G6), Mario Grinman, luego de escuchar a Milei, y si bien evitó mostrar preferencias por uno de los dos candidatos, sirvió como explicación, a micrófono abierto, de lo que muchos de sus colegas decían off the record: "Gana Milei y el principal problema es la crisis social que va a haber en las calles. Porque es inevitable que tome medidas, pero serán muy costosas para la gente y si el peronismo no acompaña, puede ser muy grave".

Esperando a Sergio Massa

En tanto, este jueves, se sentará en la misma mesa el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y se someta al mismo cuestionario que preparó el G6 para ambos aspirantes.

massa-debate-balotaje.jpg Sergio Massa se sentará hoy en la misma mesa que Javier Milei.

" Quisimos que ambos estén en igualdad de condiciones", contó Gabbi sobre la organización del evento. Y consideró que en el Círculo Rojo no hay un favorito.

Es que según Gabbi, si el grupo de los 6 compartiera cuarto oscuro, habría un empate entre ambos candidatos o la balanza se inclinaría levemente hacia Sergio Massa. Cuenta hoy 'Página12', que antes de que se suba al escenario, Gabbi le mostró a Javier Milei las actualizaciones de apuestas que hacen miles de personas en Estados Unidos para la segunda vuelta electoral: " Venía dando Sergio Massa pero en los últimos tres días, el favorito es Milei. No quiere decir que el favorito siempre gane, pero es un dato", explicaba mostrando el celular y agregaba: "Hasta Javier Milei se sorprendió cuando le mostré".

Del jefe del Palacio de Hacienda no esperan un plan motosierra, pero sí que tome las decisiones para bajar el déficit fiscal, quitar las restricciones al dólar, regularizar la deuda comercial y corregir el problema de los precios relativos.

Además, advirtió Grinman: "Si Sergio Massa es electo va a tener que diferenciarse de la (actual) gestión de gobierno", y reconoció que genera "más confianza" por tratarse de una personalidad con muchos años en la política.

Otras noticias de Urgente24

Sorpresa en allanamiento a 'cueva': Estaba Leonardo Fariña, con tobillera

Rosario y una masiva concentración en apoyo a Massa

Xi Jinping/Joe Biden: Acuerdo contra fentanilo pero conflicto por Taiwán

Massa vs Milei, la batalla final que alumbrará una nueva época

Javier Milei y Sergio Massa buscaron seducir votos flotantes