Respecto a la tobillera electrónica que llevaba Fariña, cabe destacar que este individuo está cumpliendo una condena por un caso de lavado de dinero en el que fue juzgado junto al empresario Lázaro Báez. A Fariña le resta un año de prisión domiciliaria y se encuentra bajo monitoreo electrónico.

No obstante, en el transcurso de este miércoles, se constató que Fariña estaba fuera de su residencia, por lo que la Justicia deberá determinar si el seguimiento electrónico no se llevó a cabo o si recibió algún tipo de autorización por parte de las autoridades. No obstante, en el transcurso de este miércoles, se constató que Fariña estaba fuera de su residencia, por lo que la Justicia deberá determinar si el seguimiento electrónico no se llevó a cabo o si recibió algún tipo de autorización por parte de las autoridades.

En junio de este año, la fiscalía solicitó la detención del imputado colaborador, pero la defensa argumentó en contra, proponiendo que no regrese a prisión y comprometiéndose a realizar donaciones a hogares y centros comunitarios como compensación por el tiempo que resta para que pueda solicitar la libertad condicional.

