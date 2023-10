Durán Barba: "El Círculo Rojo trajo el velorio a la calle"

image.png

Asimismo, descartó que el error del equipo de Larreta haya sido tratar de convertirlo en un líder carismático, como le preguntó la periodista Romina Mangel. En cambio, Durán Barba dijo: “No, su error fue otro: insistir en hacer reuniones con políticos. Las campañas se hacen desde el punto de vista de la gente común, no desde el Círculo Rojo. Él adoptó las formas de las campañas del poder antiguo: recuperar valores antiguos que ya no van ”.