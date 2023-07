Cisne Negro se busca: Infobae y LN+ desnudan al Círculo Rojo

Por lo pronto, Infobae y LN+ pisaron el acelerador. Según el primero, el economista argentino Alejo Costa del banco brasileño BTG Pactual, en un diálogo virtual organizado por Alphacast con el economista Luciano Cohan, consideró que el próximo gobierno deberá reestructurar la deuda en dólares pero podría evitar un movimiento similar en los pasivos en pesos si logra una estabilización exitosa. Además, afirmó que un triunfo del candidato libertario Javier Milei sería un “cisne negro” para el mercado, porque los bancos no le prestan atención y por su mala relación con el resto de la política.

Milei porque nunca pasó en la historia argentina que ganara un candidato independiente, con una relación tan mala con el resto de la política. El mercado siempre le tiene miedo a la incertidumbre Milei porque nunca pasó en la historia argentina que ganara un candidato independiente, con una relación tan mala con el resto de la política. El mercado siempre le tiene miedo a la incertidumbre

En tanto, la periodista y conductora Luciana Vázquez dialogó con el encuestador y analista político, Alejandro Catterberg, socio-fundador y director de Poliarquía Consultores: "¿Cuál es el cisne negro modelo 2023? Las PASO, Milei competitivo vs JxC con triunfo módico".

-Y última pregunta. 2019, resultó una sorpresa para gran parte de la opinión pública por la dimensión de la derrota de Cambiemos. ¿Cuál es el cisne negro que podría suceder en estas PASO?

El mayor cisne negro que podría suceder en estas PASO es que Javier Milei saque arriba de 25 puntos y se vuelva al escenario de triple empate y se empiece a pensar otra vez que es competitivo en un balotaje, y después vaya a saber lo que puede pasar. En un escenario de triple empate, cualquiera tiene posibilidad de llegar al balotaje El mayor cisne negro que podría suceder en estas PASO es que Javier Milei saque arriba de 25 puntos y se vuelva al escenario de triple empate y se empiece a pensar otra vez que es competitivo en un balotaje, y después vaya a saber lo que puede pasar. En un escenario de triple empate, cualquiera tiene posibilidad de llegar al balotaje

-¿Un cisne negro en las PASO no sería que gane el kirchnerismo?

-No, hoy el mayor cisne negro y lo que podría cambiar más radicalmente la Argentina hacia el futuro es que Milei sea competitivo. Si Sergio Massa logra por alguna razón ser competitivo y hasta ganar esta elección, la Argentina no va a ser muy diferente a lo que estamos viendo en los últimos años. Si Milei gana la elección, la Argentina va a ser drásticamente diferente y en mi opinión, peor. El mayor cisne negro sería que una figura totalmente afuera del sistema, que hace dos o tres años no existía políticamente, el 13 de agosto termine sacando arriba 25 puntos y en octubre, incluso, pueda cosechar algunos de los caídos de los otros candidatos. Ese es el principal negro. El segundo sería…

-¿Un triunfo contundente de Juntos por el Cambio?

-No, eso debería ser lo lógico.

-Triunfo contundente, digo.

-Pero debería ser lo lógico.

-Pero pareciera que no es tan posible.

-Pareciera que no. Pero cuando uno mira las condiciones económicas, ése no debería ser el segundo cisne negro. Debería ser que termine siendo una elección empatada entre el gobierno y Juntos por el Cambio, no que JxC gane por mucho sino que gane por poco.

-Casi un empate técnico.

Si el domingo 13 de agosto, vemos que la suma de Massa más Grabois es algo parecido a la suma de Larreta más Patricia Bullrich, uno debería preguntarse qué está pasando acá, como puede ser que la oposición, en un contexto que pareciera ser muy favorable para ellos, no esté pudiendo capturar más votos Si el domingo 13 de agosto, vemos que la suma de Massa más Grabois es algo parecido a la suma de Larreta más Patricia Bullrich, uno debería preguntarse qué está pasando acá, como puede ser que la oposición, en un contexto que pareciera ser muy favorable para ellos, no esté pudiendo capturar más votos

-¿Eso es que obtenga sólo tres puntos de diferencia?

-Cualquier cosa que esté entre tres y cinco puntos de diferencia va a sonar como que es poca victoria para Juntos por el Cambio.

Más contenidos en Urgente24

Estalló la militancia K: Grupo Indalo liquidó a Juan Grabois

Boca de urna, mediodía de España: PP 155 diputados

Catedral ortodoxa destruida: ¿Impiedad de Moscú o cinismo de Kiev?

Devaluación y salida del cepo con retenciones: Se impuso el FMI

Compra supermercado U24: Día por encima de Carrefour y Coto