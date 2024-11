DNU y deuda: Intensas negociaciones, Javier Milei acusa "golpe" y ¿Macri presionará?

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada está asegurado, especialmente debido a las internas y divisiones en los propios bloques. Quienes se ocupan de hacer el poroteo parten del número inicial (129) para restar aquellos que podrían no dar quórum. Entre estos últimos, se cuentan a los que responden a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al oficialismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él: Javier Milei viene criticándolo duramente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el PRO Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica ”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene -y que Javier Milei vetaría llegado el caso-, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo.

Milei acusa "golpe institucional" y Macri reúne a su tropa

Esta tarde, Javier Milei compartió un mensaje en su cuenta de X para acusar a los diputados Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó de ser "los organizadores del intento de golpe institucional" por intentar reformar la ley de decretos.

Captura de pantalla 2024-11-11 162536.png

En tanto, Mauricio Macri reúne esta tarde a la Mesa Ejecutiva del PRO para definir una postura sobre temas clave en la relación política con Javier Milei, y con la mira en el Congreso.

Se encontrarán en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede del partido, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut); los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal; los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) -vicepresidenta del PRO nacional-, Guillermo Montenegro (Mar del Plata); así como Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, estratega y asesor de máxima confianza del ex presidente.

Macri ya ha expresado cierto descontento porque su apoyo a la Casa Rosada en el Congreso no tuvo 'devolución de favores', en concreto, pretende que el apoyo legislativo del PRO sea moneda de cambio para atender reclamos de los gobernadores e intendentes amarillos. Además, piden que el oficialismo ejecute sugerencias que hizo el ex presidente para agilizar temas de gestión.

En el PRO consideran que “no hubo cambios para mejor” en la relación con el Gobierno desde la última reunión de la Mesa Ejecutiva que había convocado Macri el 24 de octubre, según el periodista Robertino Sánchez Flecha en Infobae. Dice que, principalmente, Macri pretende que Milei conceda a sus gobernadores e intendentes partidas para obras públicas y gestiones locales.

Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, fue designado por Macri como nexo con Santiago Caputo. Ambos se juntan semanalmente en Casa Rosada. Hace unos días, en una entrevista, Martín Menem bromeó con que en La Libertad Avanza "estamos por ponernos de novios con el PRO", a lo que Ritondo, también en el piso de TN, puso un reparo: "queremos el 80% de las mismas cosas".

En este contexto, y en la previa a una sesión que puede ser caliente en Diputados, Macri podría tener una llave para ejecutar esa presión a la Rosada. ¿La usará?

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Cancillería, post Mondino: Otro voto 'polémico' en la ONU

Dos grandes prepagas sorprenden con descuento al aumento: ¿Es oferta/demanda o es temor?

"El tipo de cambio en Argentina está atrasado, el ritmo de la devaluación es preocupante"

La serie de 8 episodios que arrasa en Netflix y tenés que ver ahora

Mirtha Legrand le contestó a Javier Milei y lo destruyó: "Fue muy feo"