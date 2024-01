DNU: Un alivio y un revés en la Justicia para el Gobierno

DNU 70/23

En una demostración de celeridad total el juez Lavié Pico nos rechazó el amparo.

El último escrito se presentó hoy 02 AM, despacharon y pasó a sentencia

En 3 hs salió Observatorio y la nuestra.

Apelaremos y per saltum.

Récord mundial de velocidad.

