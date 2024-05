Curiosa mendicidad de La Voz del Interior a Javier Milei para Martín Llaryora

Milei no es Mauricio Macri, sujeto de la devoción al menos de La Voz y Clarín; ni Llaryora debiera ser Juan Schiaretti, el ex gobernador cuyo vínculo con Macri no había comenzado en 2015 sino mucho tiempo antes, cuando el cordobés trabajaba para la FIAT que en la Argentina representaba el padre del cofundador del ex PRO.