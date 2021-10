"Esto provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor", dijo Cristina Kirchner, quien además desmintió una nota del "gran diario argentino, se imaginan cual", en el que se hablaba de que "en Santa Cruz se iban a poder comprar 600 dólares por sobre el cepo.. no, nada que ver... que no le enrostren la perdiz... acá tienen que pagar en moneda oficial".

"Hago estas aclaraciones porque muchas veces con algunas políticas hay que andar explicando hasta lo que es obvio... hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a los argentinos (...) la Argentina se merecerían mejores medios de comunicación", fustigó contra Clarín.

"Luego hubo demandas judiciales... y en 2001 nos volvieron a revocar definitivamente la zona franca", prosiguió. Y explicó que "en el ejercicio de la presidencia, aquí en Santa Cruz, firmé el decreto restituyéndole la zona franca a Santa Cruz, que hoy se inaugura".

"Después de estos 27 años es bueno sacar algunas reflexiones. La primera, es que defender el patrimonio de los argentinos no es gratis, y para obtener las cosas hay que luchar porque hay una idea de que las cosas suceden porque sí, porque caen del cielo, y no es así, y muchas veces hay que hacer opciones. En aquella oportunidad sabíamos que podía haber represalias pero no dudamos en hacer lo que teníamos que hacer, independientemente de cuales fueran las consecuencias. Y luego el trabajo, el esfuerzo, la lucha, permitieron coronar aquello.. si bien la regulación estaba totalmente aprobada en 2015, hubo numerosos problemitas, trámites, que durante los 4 años, del 2016 al 2019, no nos permitieron iniciarlo", dijo Cristina Kirchner.

"Esto es el fruto de muchas luchas y muchos sueños. Néstor soñaba con esto porque sabía que del otro lado de la frontera está la zona franca de Punta Arena, y Néstor veía como todos los meses nuestros coprovincianos se trasladaban a la vecina ciudad a hacer sus compras y por lo tanto el dinero de Santa Cruz terminaba en el país vecino", prosiguió.

"Néstor no lo pudo ver, pero quizás desde algún lado lo está viendo. Es un día muy especial, en el cual los santacruceños vemos un sueño cumplido. Cuando uno no baja los brazos, las cosas finalmente llegan", finalizó la vicepresidenta.

Cristina Kirchner arribó ayer al mediodía al aeropuerto de Río Gallegos, junto a su hijo Máximo Kirchner, a bordo del avión oficial, el T-04.

La de hoy es la segunda aparición pública de la vicepresidenta en menos de una semana, luego de que el sábado encabezara el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora durante un acto en el predio de la ExEsma.