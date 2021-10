En este sentido el comunicado se dirige “a los colegas que enviaron datos para la acreditación del acto de Zona Franca”, aludiendo que debido “a las condiciones climáticas”, se “debió readecuar los espacios” y debido a esto – dice la nota – “no es posible habilitar lugar para medios de comunicación”.

A continuación, el gobierno le ofreció a los medios de prensa seguir el acto a través de las redes sociales, donde se realizará la "transmisión en vivo”.

Qué es la Zona Franca en Río Gallegos

En junio de 1995 se publicó en el Boletín oficial de Santa Cruz la creación de la Zona Franca. Tuvieron que pasar 26 años para que aquella obra anunciada por el aquel entonces gobernador Néstor Kirchner quedara finalmente operativa en Río Gallegos.

Este lunes (18/10) se realizará la apertura del primer módulo, que comenzará a atender al público desde el martes 19 del corriente mes.

El horario de atención será de 12 a 20 horas, aunque desde London Supply no descartan que, en caso de haber mucha demanda, pueda ampliarse. En primera instancia abrirá un local comercial por rubro, a fin que no se repitan ni se pisen entre sí en este inicio. De todas maneras, a futuro se irán incorporando más de acuerdo a la necesidad de los permisionarios.

Toda persona humana podrá acceder a la compra de mercadería al por menor de origen extranjero detallada en la Nómina de Mercaderías aprobada gozando de una franquicia máxima de US$ 600 por mes, por persona, reduciéndose dicha franquicia en un 50 % en caso de menores de 16 años de edad. Dicho monto es individual, intransferible y no acumulativo, no pudiendo ser utilizado más de una vez por mes.

Las personas humanas o grupos de familia con residencia definitiva en la Provincia de Santa Cruz -que así lo acrediten mediante su domicilio en el documento nacional de identidad- que efectuaren compras que superen el cupo mensual previsto en la presente norma, podrán afectar los cupos mensuales subsiguientes, hasta un máximo de 4 meses. En estos casos no podrán realizar nuevas compras hasta el mes en que se extinga el cupo utilizado.

Se trata de una apuesta a la reactivación de la economía regional que pondrá en eje a los sectores comercial, hotelero, gastronómico, transporte y turístico, entre otros, según publica La Opinión Austral.

Semanas atrás, Alicia Kirchner había indicado al respecto: “Tengo grandes expectativas, espero que la gente lo visite y vea lo que es”, al tiempo que marcó que se trata de un “inicio, lógicamente se desarrollarán más oportunidades y se instalarán otros permisionarios”.

En este sentido, la gobernadora de Santa Cruz valoró que “es la primera tienda de este tipo en el país. El resto son tiendas libres, pero nuestra Zona Franca tendrá otra modalidad y espero que nos vaya bien”.

Inicialmente, la Zona Franca de Río Gallegos comercializará los siguientes rubros: repuestos para automotores, herramientas, artículos para vehículos, iluminación led y domótica; bazar, línea blanca, artículos del hogar, juguetería y librería.

También se podrá adquirir ropa deportiva y outdoor; gastronomía; joyería y relojería; indumentaria y ropa de vestir; computación, telefonía celular y tecnología; perfumería, cosmética, comestibles, bebidas alcohólicas y tabaco, todos sin excepciones en madera, loza, porcelana, cerámica, plásticos artificiales, acero inoxidable y enlozado; asimismo quedó incluida la venta de autos.

Se sumaron construcciones prefabricadas que incluyen, entre otras, construcciones prefabricadas en madera y otros materiales, puertas, ventanas, marcos, tableros entarimados, obras de carpintería y hierro de armazones; materiales de construcción para cocinas y baños, incluidos sus artefactos y calefacción del hogar.