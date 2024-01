Desde agosto 2023, la defensa de los rugbiers presentó apelaciones a las condenas recibidas por los autores del asesinato. La estrategia de su abogado es que se revea todo el proceso judicial y se analicen las condenas bajo la carátula “homicidio en riña”, que le permitiría bajar las penas a los que poseen cadena perpetua y los tres condenados con 15 años ser absueltos. Sin embargo, la fiscalía solicito que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, condenados como “partícipes necesarios”, reciban la condena como coautores del “homicidio agravado” y reciban cadena perpetua como los demás implicados.

Durante los próximos días la Cámara de Casación Penal deberá resolver la apelación presentada por la familia de Fernando Báez Sosa para que la condena a cadena perpetua sea extensiva a todos.

El crudo relato de la madre de Fernando Báez Sosa

Todos los días son extremadamente difíciles. Sin embargo, los días previos al 18/01, fecha en el que ocho asesinos arrebataron la vida de su hijo, Graciela Sosa y Silvino Báez, tratan de seguir manteniéndose en pie cómo pueden y luchar con la realidad que los rodea.

"Me veo rendida, sin ganas. A veces pienso que mi única solución es la muerte", expresó Graciela con un dolor profundo en su corazón en una entrevista con Carmen Barbieri.

"Cuando yo estuve en el juicio, vi reiteradas veces cómo fue. Yo a Fernando lo vi tirado y levantaba la mano implorando piedad, como diciendo Basta y no paraban. Seguían y seguían. Y se escuchaban las arengadas que le decían negro, levantate, negrito".

"A veces tengo ganas de volver aunque sea un minuto a mi vida de antes, en la que éramos tan felices los 3. Pero nunca va a ser lo mismo porque Fernando no está".

"Deseo justicia para que mi hijo pueda descansar en paz porque hoy en día se apodera de mi mente un miedo terrible, no puedo dormir. Me cuesta mucho esta vida que llevo. Para mi es como que se detuvo el tiempo. No le deseo a ninguna madre, a ningún padre que pase por esto. No se como sigo de pie pero hay días que no quisiera vivir más. Rezo a Dios para que me de fuerzas".

LAS CONMOVEDORAS PALABRAS DE CARMEN A GRACIELA SOSA, A CASI 4 AÑOS DE LA MUERTE DE FERNANDO BÁEZ

"El día que Fernando salió de casa, bajamos en el palier y a el no le gustaba que le saque fotos, entonces ese día yo no le iba a sacar y el me dijo ´mami, no me sacas la foto?´. Lo deje en la casa del amigo y el me decía que me quería. Nos abrazamos fuerte y se fue", continuó relatando.

"El día antes de la fiesta el me mandó un audio que querían ir a la fiesta pero era un poco cara la entrada. El me dijo que estaba bien y que la estaba pasando muy bien", expresó Graciela.

Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, habló en #Mañanísima a cuatro años del crimen de su hijo. — eltrece (@eltreceoficial) January 15, 2024

A pesar de que casi se cumplen 4 años del crimen de su hijo, Graciela Sosa contó que nunca tuvo un pedido de disculpas de ningún tipo por parte de los padres de los asesinos de su hijo. “ Ninguno de estos padres, que son 20, porque ocho están presos, en ningún momento me pidieron disculpas. Nunca me llamaron. Nunca ”, reveló.

Además, expresó que “sus hijos venían haciendo esto”. “Yo pienso que realmente se podría haber evitad o. Si uno le marca que no lo debe hacer, no lo va a continuar haciendo. Fue muy doloroso, muy fuerte de escuchar, que lo querían a Fernando de trofeo ”, sostuvo.

Durante el juicio, Graciela contó que algunos de los condenados le esquivaron la mirada, mientras que otros le sostuvieron la mirada fija.

image.png

La nueva vida de los rugbiers en la cárcel

Dentro del penal tienen 4 horas diarias de patio, entre la mañana y la tarde. Tienen acceso a la biblioteca y a distintos juegos de mesa.

Dos veces por semana se tienen que ocupar de mantener en condiciones el parque de la cárcel, con tareas de mantenimiento como cortar el pasto o de refacción. Reciben una vez por semana la visita de sus familiares, donde estos pueden llevarles comida. También, pueden usar celulares, según trascendió, sólo para enviar mensajes de texto.

