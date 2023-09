Córdoba: Un asesino en serie en el Neonatal según fiscal

Además de la ex empleada del Neonatal, quedaron imputados otros siete funcionarios por omisión en los deberes de funcionario público. Se trata del exministro de Salud, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Neonatal, Alejandro Escudero Salama; la ex vicedirectora médica del hospital, Claudia Ringelheim; la exjefa de Neonatología, Martha Gómez Flores; una coordinadora de Neonatología, Adriana Moralez; y Alicia Ariza, quien se desempeñaba como jefa de Enfermería.

"Se trata de una persona cuya presencia en el lugar de los hechos estaba justificada, seguramente por su vinculación laboral, ya que se trata de un lugar de acceso restringido, no generó sospecha y se pudo desplazar en el mismo e interactuar con pacientes de manera habitual", detallaron desde la querella.

¿Qué es un asesino en serie?

Según el FBI, un asesino en serie es alguien que comete, al menos, tres asesinatos durante un mes, con un periodo de enfriamiento emocional entre medias. Además, los asesinatos se producen en un entorno controlado por el agresor y generalmente tienen conexión con desórdenes psicológicos, con poca motivación material.

