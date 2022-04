Córdoba: Denunció a su vecino por hacer asado a diario

El asado "popular", una de las subas autorizadas por Moreno El asado, punto de conflicto en Córdoba.

“A esa hora no tiene la ropa en la soga, le molesta que coman asado. Vamos a tener que llamar al vecino. Una de las soluciones sería que la inviten de vez en cuando. He hablado con los vecinos, y van a venir. Me dijeron que sí, que van a venir, pero les decía a las chicas, qué propuesta. No hay mucho para hacer, que ella se lleve un pedacito de falda y que coma”, explicó Alicia Peressutti, titular de la dependencia, a Cadena 3. Además, la funcionaria aseguró que se encuentran mediando, aunque la denuncia sería desestimada.