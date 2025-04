Contra desdoblar en PBA: "En riesgo los diputados que necesita el proyecto nacional"

En declaraciones a AM 750, Tignanelli ejemplificó: "Yo soy de La Matanza, y por ejemplo en el Congreso Nacional se discute la privatización o no de AySA, que es lo que a los matanceros le permitió con la llegada de Néstor Kirchner y que AySA volviera a manos de los argentinos, tener agua potable y cloacas en su mayoría. Entonces, es por lo menos pobre el discurso que por una cuestión operativa pongan en riesgo diputados nacionales que no solo necesitan el proyecto nacional, sino que concretamente, como te explico, necesitamos los matanceros. Diputados nacionales que le pongan un freno a Miei para que por lo menos no nos privatice AySA y las obras puedan seguirse haciendo"