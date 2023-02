Clima hoy: Mal con alertas el NOA, NEA. AMBA asfixiante

Clima hoy en Argentina: cómo estará el AMBA

La ciudad de Buenos Aires por lo pronto, tendrá una máxima de 35° para continuar una semana difícil de transitar. El viento de direcciones variables subirá la velocidad hasta los 31Km. pero recién a la noche, con ráfagas no mayores a 50Km. La mínima no bajará de los 24 grados. En principio no se observan lluvias. La temperatura en la costa atlántica rondará entre los 28 y 30 grados.